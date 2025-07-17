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Влияние комиксов и советский андеграунд: рисунок Цоя ушел за рекордную сумму с аукциона

Опубликовано: 17 июля 2025 10:32
рисунки Цоя
Влияние комиксов и советский андеграунд: рисунок Цоя ушел за рекордную сумму с аукциона
globallookpress/ Belkin Alexey

Почему рисунки Виктора Цоя так ценятся коллекционерами?

Скетч-набросок лидера группы “Кино” Виктора Цоя продали на торгах за рекордные €100 тысяч (более 9 млн рублей).

Пресс-служба VLADEY: “Безусловный рекордсмен!”

“Безусловный рекордсмен! Жаркая борьба развернулась сегодня за работу “Celebration” Виктора Цоя. Эстимейт превышен в два раза! Итого — €100000 за шедевр легенды андерграунда”, — сообщает пресс-служба столичного аукциона современного искусства VLADEY.

Celebration: рисунок 80-х

Выполненные фломастерами рисунок с названием Celebration (“Праздник”) датируется 80-и годами.

На нем можно заменить типичных для Цоя-художника “квадратных человечков”. Сюжет чем-то напоминает книгу "Гулливер в стране лилипутов".

Как отмечают специалисты, именно эти человечки геометризованной формы становятся главными героями его работ в годы позднего СССР.

Влияние комиксов: американская и венгерская стилистика

Считается, что эта стилистика стала влиянием венгерских и американских комиксов, которые привозили Цою его друзья.

Не первый рекорд: еще один рисунок ушел за 76,9 тыс евро

Это не первый рисунок Цоя, который был продан на аукционе VLADEY.

В октябре 2024-го года ещё один из его “квадратных человечков” ушел за €76,9 тыс (более 8 млн руб.)

Рисунки Виктора Цоя продолжают пользоваться огромной популярностью и устанавливать новые рекорды на аукционах, подтверждая его статус культовой фигуры в истории.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
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