Влияние комиксов и советский андеграунд: рисунок Цоя ушел за рекордную сумму с аукциона

Скетч-набросок лидера группы “Кино” Виктора Цоя продали на торгах за рекордные €100 тысяч (более 9 млн рублей).
Пресс-служба VLADEY: “Безусловный рекордсмен!”
“Безусловный рекордсмен! Жаркая борьба развернулась сегодня за работу “Celebration” Виктора Цоя. Эстимейт превышен в два раза! Итого — €100000 за шедевр легенды андерграунда”, — сообщает пресс-служба столичного аукциона современного искусства VLADEY.
Celebration: рисунок 80-х
Выполненные фломастерами рисунок с названием Celebration (“Праздник”) датируется 80-и годами.
На нем можно заменить типичных для Цоя-художника “квадратных человечков”. Сюжет чем-то напоминает книгу "Гулливер в стране лилипутов".
Как отмечают специалисты, именно эти человечки геометризованной формы становятся главными героями его работ в годы позднего СССР.
Влияние комиксов: американская и венгерская стилистика
Считается, что эта стилистика стала влиянием венгерских и американских комиксов, которые привозили Цою его друзья.
Не первый рекорд: еще один рисунок ушел за 76,9 тыс евро
Это не первый рисунок Цоя, который был продан на аукционе VLADEY.
В октябре 2024-го года ещё один из его “квадратных человечков” ушел за €76,9 тыс (более 8 млн руб.)
Рисунки Виктора Цоя продолжают пользоваться огромной популярностью и устанавливать новые рекорды на аукционах, подтверждая его статус культовой фигуры в истории.