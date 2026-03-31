Не только День смеха: какие праздники отмечают 1 апреля в России и в мире – важные исторические события и памятные даты

Многие знают, что 1 апреля во всем мире празднуют День смеха, когда принято подшучивать над друзьями или коллегами и устраивать розыгрыши. Однако это далеко не единственный праздник, который отмечают 1 апреля. Какие еще интересные и значимые события приходятся на этот день, рассказали в Дзен-канале "Газета.ру" (18+).

День пробуждения домового

На Руси были уверены, что 1 апреля из зимней спячки выходит домовой. Чтобы он быстрее принимался за свои обязанности, включая наведение порядка и охрана домашнего очага, домового старались задобрить хлебом, молоком и кашей. Кроме того, наши предки считали, что его нужно потешить зрелищами. Поэтому в этот день было принято шутить и разыгрывать домашних. Молодые девицы точно знали: чем больше людей поверит их шуткам, тем счастливее будет замужество.

День Дарьи Грязной

В народном календаре 1 апреля значится как день Дарьи Грязной. В это время в полях таял снег, а на дорогах была распутица. Наши предки верили, что если 1 апреля человек упал и сильно испачкался, то у него нечистые помыслы. Кроме того, в этот день было принято белить тканевые холсты, раскладывая их под солнечными лучами.

День Cмoлeнcкoй икoны Бoжиeй мaтepи "Умилeниe"

Согласно преданию, она явилась в Смоленске в 1103 году и вдохновляла местных жителей на противостояние польским захватчикам в 1611-1613 годах. Образ хранился в лагере у воеводы Шеина в течение 18 месяцев. Столько шла оборона Смоленска. В настоящее время список чудотворной иконы можно увидеть в Спасо-Окопном храме города.

Фестиваль тюльпанов в Турции

В Турции 1 апреля начинается фестиваль тюльпанов. К этому дню в Стамбуле высаживают их повсюду: в парках, на аллеях, во дворах и вдоль трасс. Фестиваль проходит в течение месяца, превращая город в прекрасное место для фотосессий.

Фecтивaль тaнцa "Миякo Oдopи" в Японии

Приурочен к сезону цветения сакуры. С 1 апреля и в течение всего месяца в Киото на сцене театра Гион кобу Кабурэндзе проходят красочные представления в исполнении гейш. Полюбоваться на танцы съезжаются зрители со всего мира.

Международный день птиц

Учрежден в 1894 году в США, откуда быстро распространился по миру. В настоящее время Международный день птиц проходят в рамках биологической программы ЮНЕСКО. В России в честь этого праздника проводятся тематические мероприятия в школах: вхрослые и дети развешивают скворечники и кормушки для пернатых.

Какие исторические события произошли 1 апреля:

В 1778 году новоорлеанский бизнесмен Оливер Поллок придумал знак доллара $.

В 1875 году английской газетой "Таймс" был опубликован первый в мире прогноз погоды на неделю.

В 1889 году в Чикаго начали продавать первую посудомоечную машину.

В 1890 году бельгийский эмигрант Шарль Ван Депуле получил патент на троллейбус.

В 1938 году в Швейцарии презентовали растворимый кофе.

В 1940 году в Нью-Джерси впервые показали общественности электронный микроскоп.

В 1946 году в поселке Саров основали первый советский ядерный центр.

В 1976 году Стив Джобс, Стив Возняк и Рональд Уэйн основали Apple Computer Company.

В 1995 году началось вещание ОРТ.

В этот день родились:

классик русской литературы Николай Гоголь;

композитор Сергей Рахманинов;

советский авиаконструктор, создатель самолетов серии Як Александр Яковлев;

советский актер Геннадий Бортников;

журналист Владимир Познер;

актриса Ольга Дроздова;

военный журналист Александр Сладков;

певец Сергей Лазарев.

