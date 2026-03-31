Не только День смеха: какие праздники отмечают 1 апреля в России и в мире – важные исторические события и памятные даты

Многие знают, что 1 апреля во всем мире празднуют День смеха, когда принято подшучивать над друзьями или коллегами и устраивать розыгрыши. Однако это далеко не единственный праздник, который отмечают 1 апреля. Какие еще интересные и значимые события приходятся на этот день, рассказали в Дзен-канале "Газета.ру" (18+).
День пробуждения домового
На Руси были уверены, что 1 апреля из зимней спячки выходит домовой. Чтобы он быстрее принимался за свои обязанности, включая наведение порядка и охрана домашнего очага, домового старались задобрить хлебом, молоком и кашей. Кроме того, наши предки считали, что его нужно потешить зрелищами. Поэтому в этот день было принято шутить и разыгрывать домашних. Молодые девицы точно знали: чем больше людей поверит их шуткам, тем счастливее будет замужество.
День Дарьи Грязной
В народном календаре 1 апреля значится как день Дарьи Грязной. В это время в полях таял снег, а на дорогах была распутица. Наши предки верили, что если 1 апреля человек упал и сильно испачкался, то у него нечистые помыслы. Кроме того, в этот день было принято белить тканевые холсты, раскладывая их под солнечными лучами.
День Cмoлeнcкoй икoны Бoжиeй мaтepи "Умилeниe"
Согласно преданию, она явилась в Смоленске в 1103 году и вдохновляла местных жителей на противостояние польским захватчикам в 1611-1613 годах. Образ хранился в лагере у воеводы Шеина в течение 18 месяцев. Столько шла оборона Смоленска. В настоящее время список чудотворной иконы можно увидеть в Спасо-Окопном храме города.
Фестиваль тюльпанов в Турции
В Турции 1 апреля начинается фестиваль тюльпанов. К этому дню в Стамбуле высаживают их повсюду: в парках, на аллеях, во дворах и вдоль трасс. Фестиваль проходит в течение месяца, превращая город в прекрасное место для фотосессий.
Фecтивaль тaнцa "Миякo Oдopи" в Японии
Приурочен к сезону цветения сакуры. С 1 апреля и в течение всего месяца в Киото на сцене театра Гион кобу Кабурэндзе проходят красочные представления в исполнении гейш. Полюбоваться на танцы съезжаются зрители со всего мира.
Международный день птиц
Учрежден в 1894 году в США, откуда быстро распространился по миру. В настоящее время Международный день птиц проходят в рамках биологической программы ЮНЕСКО. В России в честь этого праздника проводятся тематические мероприятия в школах: вхрослые и дети развешивают скворечники и кормушки для пернатых.
Какие исторические события произошли 1 апреля:
- В 1778 году новоорлеанский бизнесмен Оливер Поллок придумал знак доллара $.
- В 1875 году английской газетой "Таймс" был опубликован первый в мире прогноз погоды на неделю.
- В 1889 году в Чикаго начали продавать первую посудомоечную машину.
- В 1890 году бельгийский эмигрант Шарль Ван Депуле получил патент на троллейбус.
- В 1938 году в Швейцарии презентовали растворимый кофе.
- В 1940 году в Нью-Джерси впервые показали общественности электронный микроскоп.
- В 1946 году в поселке Саров основали первый советский ядерный центр.
- В 1976 году Стив Джобс, Стив Возняк и Рональд Уэйн основали Apple Computer Company.
- В 1995 году началось вещание ОРТ.
В этот день родились:
- классик русской литературы Николай Гоголь;
- композитор Сергей Рахманинов;
- советский авиаконструктор, создатель самолетов серии Як Александр Яковлев;
- советский актер Геннадий Бортников;
- журналист Владимир Познер;
- актриса Ольга Дроздова;
- военный журналист Александр Сладков;
- певец Сергей Лазарев.
Ранее мы сообщали, какими праздниками и датами ознаменовалось 27 марта.