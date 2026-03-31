Городовой / Полезное / Не только День смеха: какие праздники отмечают 1 апреля в России и в мире – важные исторические события и памятные даты
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Фикусу Бенджамина в апреле – нужно как воздух: 2 мл в воду – и об опадающих листьях можно забыть Полезное
Просто кладу ананасы в форму: Получаю нежный пирог-перевёртыш за 30 минут Полезное
В апреле закапываем под яблоню 1 "пластмассу" – и урожай ломит ветки: секрет агрономов из Китая Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Не только День смеха: какие праздники отмечают 1 апреля в России и в мире – важные исторические события и памятные даты

Опубликовано: 31 марта 2026 13:24
 Проверено редакцией
Legion-Media
Какие праздники и памятные даты отмечают 1 апреля 

Многие знают, что 1 апреля во всем мире празднуют День смеха, когда принято подшучивать над друзьями или коллегами и устраивать розыгрыши. Однако это далеко не единственный праздник, который отмечают 1 апреля. Какие еще интересные и значимые события приходятся на этот день, рассказали в Дзен-канале "Газета.ру" (18+).

День пробуждения домового

Legion-Media
Legion-Media

На Руси были уверены, что 1 апреля из зимней спячки выходит домовой. Чтобы он быстрее принимался за свои обязанности, включая наведение порядка и охрана домашнего очага, домового старались задобрить хлебом, молоком и кашей. Кроме того, наши предки считали, что его нужно потешить зрелищами. Поэтому в этот день было принято шутить и разыгрывать домашних. Молодые девицы точно знали: чем больше людей поверит их шуткам, тем счастливее будет замужество.

День Дарьи Грязной

Legion-Media
Legion-Media

В народном календаре 1 апреля значится как день Дарьи Грязной. В это время в полях таял снег, а на дорогах была распутица. Наши предки верили, что если 1 апреля человек упал и сильно испачкался, то у него нечистые помыслы. Кроме того, в этот день было принято белить тканевые холсты, раскладывая их под солнечными лучами.

День Cмoлeнcкoй икoны Бoжиeй мaтepи "Умилeниe"

Legion-Media
Legion-Media

Согласно преданию, она явилась в Смоленске в 1103 году и вдохновляла местных жителей на противостояние польским захватчикам в 1611-1613 годах. Образ хранился в лагере у воеводы Шеина в течение 18 месяцев. Столько шла оборона Смоленска. В настоящее время список чудотворной иконы можно увидеть в Спасо-Окопном храме города.

Фестиваль тюльпанов в Турции

Legion-Media
Legion-Media

В Турции 1 апреля начинается фестиваль тюльпанов. К этому дню в Стамбуле высаживают их повсюду: в парках, на аллеях, во дворах и вдоль трасс. Фестиваль проходит в течение месяца, превращая город в прекрасное место для фотосессий.

Фecтивaль тaнцa "Миякo Oдopи" в Японии

Legion-Media
Legion-Media

Приурочен к сезону цветения сакуры. С 1 апреля и в течение всего месяца в Киото на сцене театра Гион кобу Кабурэндзе проходят красочные представления в исполнении гейш. Полюбоваться на танцы съезжаются зрители со всего мира.

Международный день птиц

Legion-Media
Legion-Media

Учрежден в 1894 году в США, откуда быстро распространился по миру. В настоящее время Международный день птиц проходят в рамках биологической программы ЮНЕСКО. В России в честь этого праздника проводятся тематические мероприятия в школах: вхрослые и дети развешивают скворечники и кормушки для пернатых.

Какие исторические события произошли 1 апреля:

  • В 1778 году новоорлеанский бизнесмен Оливер Поллок придумал знак доллара $.
  • В 1875 году английской газетой "Таймс" был опубликован первый в мире прогноз погоды на неделю.
  • В 1889 году в Чикаго начали продавать первую посудомоечную машину.
  • В 1890 году бельгийский эмигрант Шарль Ван Депуле получил патент на троллейбус.
  • В 1938 году в Швейцарии презентовали растворимый кофе.
  • В 1940 году в Нью-Джерси впервые показали общественности электронный микроскоп.
  • В 1946 году в поселке Саров основали первый советский ядерный центр.
  • В 1976 году Стив Джобс, Стив Возняк и Рональд Уэйн основали Apple Computer Company.
  • В 1995 году началось вещание ОРТ.

В этот день родились:

  • классик русской литературы Николай Гоголь;
  • композитор Сергей Рахманинов;
  • советский авиаконструктор, создатель самолетов серии Як Александр Яковлев;
  • советский актер Геннадий Бортников;
  • журналист Владимир Познер;
  • актриса Ольга Дроздова;
  • военный журналист Александр Сладков;
  • певец Сергей Лазарев.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 9
🙏
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью