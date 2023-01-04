Вера Алентова

Актрисы оправдывались одинаково.
Актриса не осталась одна.
Наверняка вы этого не знали.
Обвинили всех и вся.
Васильев был противоположностью своего героя.
Увидят не все.
Поклонники режиссера могут вздохнуть спокойно.
Вы вряд ли об этом знали.
Дочь покойного Владимира Меньшова отпраздновала 53-летие.
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Вдова Владимира Меньшова уехала в Казахстан.
Актриса уверена, что зрители посмотрят его вне зависимости от качества.
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