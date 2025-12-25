«Не стало Веры»: умерла народная артистка Вера Алентова

Вера Алентова, заслуженная актриса и народная любимица, ушла из жизни в 83 года. О кончине артистки официально заявил коллектив Московского драматического театра имени Пушкина. В театре подчеркнули:

«Случилось большое горе… Не стало Веры Валентиновны Алентовой. Она служила в Театре Пушкина 60 лет. Наша скорбь безгранична».

Информация о времени и месте прощания с актрисой будет уточнена позднее. Недавно стало известно, что Вера Валентиновна почувствовала себя плохо во время церемонии памяти Анатолия Лобоцкого в Театре имени Маяковского.

Свидетели отмечали, что актрису увидели эмоционально подавленной и неуверенно державшейся на ногах, вскоре её выносили из здания на носилках.

Артистка за долгие десятилетия внесла неоценимый вклад в отечественное кино и театр. Она сыграла запоминающиеся роли в фильмах «Москва слезам не верит», «Завтра была война», «Ширли-Мырли», а также в других известных картинах.

Театральное творчество Алентовой отмечено главным образом служением на сцене Театра имени Пушкина, где она исполнила множество ярких ролей.

Будущая актриса родилась 21 февраля 1942 года в Котласе Архангельской области. После окончания школы Вера Алентова первоначально намечала поступить в медицинский институт в Барнауле, однако одновременно попробовала себя на сцене и начала играть в Барнаульском драматическом театре, начав с небольших эпизодов. Вскоре она решилась на переезд в Москву и поступила в Школу-студию МХАТ.

В 1965 году Алентова закончила учёбу и посвятила себя работе в Московском драматическом театре имени Пушкина.

Одна из значимых ролей была главная партия в постановке «Шоколадный солдатик» под руководством Бориса Равенских. Деятельность Веры Алентовой на театральной сцене растянулась более чем на пятьдесят лет.

В июне этого года сообщалось о госпитализации актрисы, но тогда дочь Веры Валентиновны Юлия Меньшова уверила поклонников, что состояние стабильное и сомнений в её здоровье нет.

Для многих поколений зрителей Алентова навсегда останется ярким символом времени и высокого профессионализма.