Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки Веры Алетовой

Скончалась народная артистка России Вера Алентова. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования по поводу её ухода, подчеркнув, что отечественная культура потеряла одну из своих ярких представительниц.
В обращении губернатора отмечено:
«Российская культура понесла большую утрату. Ушла из жизни выдающаяся актриса, звезда отечественного театра и кино Вера Валентиновна Алентова. Выражаю глубокие соболезнования её родным, близким, друзьям, коллегам, ученикам, всем, кому она была дорога».
По словам Александра Беглова, Вера Алентова создала на сцене и в кинематографе множество заметных и запоминающихся образов.
Особое место в истории советского и российского экрана принадлежит Екатерине Тихомировой — героине знаменитой ленты Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».
За этот фильм режиссёр и актёрский ансамбль были удостоены Государственной премии СССР, а сама картина получила престижную премию «Оскар», принесшую актрисе всенародную известность.
Ранее сообщалось о резком ухудшении состояния артистки. Когда она прибыла на церемонию прощания с Анатолием Лобоцким в Театр имени Маяковского, ей стало плохо. По словам присутствовавших, Алентова выглядела очень усталой, на ходу теряла равновесие.
Вскоре после этого актрису вынесли из театра на носилках. Врачи доставили Алентову в больницу, где у неё позже была зафиксирована остановка сердца. Все усилия врачей оказались безуспешными, и спасти знаменитую актрису не удалось.