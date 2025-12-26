Городовой / Город / Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки Веры Алетовой
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Путин и Назарбаев в Кремле: две эпохи за одним столом Город
Неожиданный поворот: в 2025-м самым высокооплачиваемым артистом стал Ваня Дмитриенко Город
Бани, которые поразили Петербург: роскошь, скандалы и золото Венской выставки Город
Консилер из молодильного яблочка: 3 секрета визажистов вернут молодость дряблой коже лица Полезное
В Госдуме уверяют: рыночная ипотека оживёт лишь при ставке ЦБ в 10% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт Полезное

Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки Веры Алетовой

Опубликовано: 26 декабря 2025 05:30
Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки Веры Алетовой
Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки Веры Алетовой
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

Губернатор отметил, что она воплотила на экране множество запоминающихся персонажей.

Скончалась народная артистка России Вера Алентова. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования по поводу её ухода, подчеркнув, что отечественная культура потеряла одну из своих ярких представительниц.

В обращении губернатора отмечено:

«Российская культура понесла большую утрату. Ушла из жизни выдающаяся актриса, звезда отечественного театра и кино Вера Валентиновна Алентова. Выражаю глубокие соболезнования её родным, близким, друзьям, коллегам, ученикам, всем, кому она была дорога».

По словам Александра Беглова, Вера Алентова создала на сцене и в кинематографе множество заметных и запоминающихся образов.

Особое место в истории советского и российского экрана принадлежит Екатерине Тихомировой — героине знаменитой ленты Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».

За этот фильм режиссёр и актёрский ансамбль были удостоены Государственной премии СССР, а сама картина получила престижную премию «Оскар», принесшую актрисе всенародную известность.

Ранее сообщалось о резком ухудшении состояния артистки. Когда она прибыла на церемонию прощания с Анатолием Лобоцким в Театр имени Маяковского, ей стало плохо. По словам присутствовавших, Алентова выглядела очень усталой, на ходу теряла равновесие.

Вскоре после этого актрису вынесли из театра на носилках. Врачи доставили Алентову в больницу, где у неё позже была зафиксирована остановка сердца. Все усилия врачей оказались безуспешными, и спасти знаменитую актрису не удалось.

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью