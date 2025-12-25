Прощание с Верой Алентовой: где поклонники смогут сказать актрисе последнее «спасибо»

В Театре имени Пушкина на Тверском бульваре в столице прозвучат последние аплодисменты в честь народной артистки России Веры Алентовой.
О скорбном событии ТАСС сообщил художественный руководитель этого театра Евгений Писарев. Артистка, известная многим по фильму «Москва слезам не верит», ушла из жизни на 84-м году.
Вере Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким. Несмотря на попытки оказать помощь, спасти актрису не удалось.
