Городовой / Город / Прощание с Верой Алентовой: где поклонники смогут сказать актрисе последнее «спасибо»
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Путин и Назарбаев в Кремле: две эпохи за одним столом Город
Неожиданный поворот: в 2025-м самым высокооплачиваемым артистом стал Ваня Дмитриенко Город
Бани, которые поразили Петербург: роскошь, скандалы и золото Венской выставки Город
Консилер из молодильного яблочка: 3 секрета визажистов вернут молодость дряблой коже лица Полезное
В Госдуме уверяют: рыночная ипотека оживёт лишь при ставке ЦБ в 10% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт Полезное

Прощание с Верой Алентовой: где поклонники смогут сказать актрисе последнее «спасибо»

Опубликовано: 25 декабря 2025 17:24
Прощание с Верой Алентовой: где поклонники смогут сказать актрисе последнее «спасибо»
Прощание с Верой Алентовой: где поклонники смогут сказать актрисе последнее «спасибо»
Global Look Press / Petrov Sergey / news.ru

Прощание с актрисой состоится в театре.

В Театре имени Пушкина на Тверском бульваре в столице прозвучат последние аплодисменты в честь народной артистки России Веры Алентовой.

О скорбном событии ТАСС сообщил художественный руководитель этого театра Евгений Писарев. Артистка, известная многим по фильму «Москва слезам не верит», ушла из жизни на 84-м году.

Вере Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким. Несмотря на попытки оказать помощь, спасти актрису не удалось.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью