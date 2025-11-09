Авто из-за границы теперь роскошь? Эксперт объяснил, что реально изменилось после роста утильсбора

Рост утильсбора взбудоражил рынок: покупатели боятся, что параллельный импорт рухнет, а машины из-за границы превратятся в несбыточную мечту. «Городовой» спросил автоэксперта Евгения Ладушкина, как всё выглядит на самом деле — и что теперь можно ввозить без переплат.
География импорта не рухнула
Главное — страны-поставщики никуда не исчезли. Китай, ОАЭ, Южная Корея, Турция и Европа через посредников остаются рабочими направлениями. Паники о «закрытии всех каналов» нет.
Что теперь выгоднее покупать
Автомобили до 160 лошадиных сил становятся главным товаром. Они проходят по льготной ставке, поэтому итоговая цена остаётся разумной, даже с логистикой.
Мощные машины тоже будут ввозить, но их ценник резко вырастет. Как объясняет Ладушкин:
«Автомобили, попадающие под коммерческий утильсбор, по-прежнему будут ввозиться, однако стоить будут дороже и определенная часть рынка параллельного импорта в связи с этим пропадет».
Почему на рынок выходят локальные сборки
Усиление утильсбора автоматически делает российские и «псевдороссийские» сборочные предприятия ключевыми игроками. Заводы и партнёры китайских брендов будут расширять ассортимент, чтобы закрыть ниши, где параллельный импорт становится слишком дорогим.
Эксперт подтверждает эту тенденцию:
«В ближайшее время… логичнее всего будет расширить ассортимент собираемых у нас автомобилей и максимально быстро закрывать потребности рынка, оставшегося без ряда дешевых параллельных машин».
Итог
Полный запрет импорта не случился — изменилась структура. Вместо мощных «заряженных» авто рынок переключается на экономичные модели, а локальные сборки получают шанс быстро занять освободившееся пространство.