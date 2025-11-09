Авто из-за границы теперь роскошь? Эксперт объяснил, что реально изменилось после роста утильсбора

Рост утильсбора взбудоражил рынок: покупатели боятся, что параллельный импорт рухнет, а машины из-за границы превратятся в несбыточную мечту. «Городовой» спросил автоэксперта Евгения Ладушкина, как всё выглядит на самом деле — и что теперь можно ввозить без переплат.

География импорта не рухнула

Главное — страны-поставщики никуда не исчезли. Китай, ОАЭ, Южная Корея, Турция и Европа через посредников остаются рабочими направлениями. Паники о «закрытии всех каналов» нет.

Евгений Ладушкин Автоэксперт «В связи с возросшим утильсбором принципиально, список стран импортеров не изменился. Везти можно все из тех же стран, что и раньше, изменились модели, теперь основной упор будет ставиться на автомобили до 160 л.с., попадающие под условия льготного некоммерческого утильсбора…»

Что теперь выгоднее покупать

Автомобили до 160 лошадиных сил становятся главным товаром. Они проходят по льготной ставке, поэтому итоговая цена остаётся разумной, даже с логистикой.

Мощные машины тоже будут ввозить, но их ценник резко вырастет. Как объясняет Ладушкин:

«Автомобили, попадающие под коммерческий утильсбор, по-прежнему будут ввозиться, однако стоить будут дороже и определенная часть рынка параллельного импорта в связи с этим пропадет».

Почему на рынок выходят локальные сборки

Усиление утильсбора автоматически делает российские и «псевдороссийские» сборочные предприятия ключевыми игроками. Заводы и партнёры китайских брендов будут расширять ассортимент, чтобы закрыть ниши, где параллельный импорт становится слишком дорогим.

Эксперт подтверждает эту тенденцию:

«В ближайшее время… логичнее всего будет расширить ассортимент собираемых у нас автомобилей и максимально быстро закрывать потребности рынка, оставшегося без ряда дешевых параллельных машин».

Итог

Полный запрет импорта не случился — изменилась структура. Вместо мощных «заряженных» авто рынок переключается на экономичные модели, а локальные сборки получают шанс быстро занять освободившееся пространство.