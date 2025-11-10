Городовой / Город / Фото новой покупки с геометкой и у мошенников готов план: как не попасться на уловку
Фото новой покупки с геометкой и у мошенников готов план: как не попасться на уловку

Опубликовано: 10 ноября 2025 11:30
Киберполиция Петербурга советует пользователям отключить автоматическую привязку географических данных к фотографиям для повышения цифровой безопасности.

Злоумышленники используют новый подход для сбора информации: они внимательно изучают фотографии покупок, опубликованные пользователями в соцсетях с указанием местоположения.

Таким образом преступники выясняют, где живёт человек, чем он увлекается, а также кто из близких бывает рядом.

На основании этих сведений мошенники формируют персональные схемы обмана, учитывающие индивидуальные особенности будущей жертвы, сообщает 78.ru.

Эксперты в сфере кибербезопасности призывают проявлять повышенную осторожность при публикации снимков в интернете. Для снижения риска рекомендуют отказаться от размещения изображений с геолокацией, не публиковать подробности о покупках в открытых профилях.

Не стоит включать автоматическое добавление местоположения к фотографиям.

Среди других мер защиты важно провести настройку конфиденциальности в аккаунтах, чтобы ограничить доступ к личным публикациям.

Не следует отвечать на сообщения от незнакомцев, тем более, если в них содержатся просьбы перейти по ссылке либо упоминания личных обстоятельств.

Не рекомендуется также принимать звонки с неизвестных номеров.

Ранее сообщалось, что мошенники предлагают подросткам незаконно обналичить леньги с "Пушкинской карты".

Автор:
Юлия Аликова
Город
