Фото новой покупки с геометкой и у мошенников готов план: как не попасться на уловку

Злоумышленники используют новый подход для сбора информации: они внимательно изучают фотографии покупок, опубликованные пользователями в соцсетях с указанием местоположения.
Таким образом преступники выясняют, где живёт человек, чем он увлекается, а также кто из близких бывает рядом.
На основании этих сведений мошенники формируют персональные схемы обмана, учитывающие индивидуальные особенности будущей жертвы, сообщает 78.ru.
Эксперты в сфере кибербезопасности призывают проявлять повышенную осторожность при публикации снимков в интернете. Для снижения риска рекомендуют отказаться от размещения изображений с геолокацией, не публиковать подробности о покупках в открытых профилях.
Не стоит включать автоматическое добавление местоположения к фотографиям.
Среди других мер защиты важно провести настройку конфиденциальности в аккаунтах, чтобы ограничить доступ к личным публикациям.
Не следует отвечать на сообщения от незнакомцев, тем более, если в них содержатся просьбы перейти по ссылке либо упоминания личных обстоятельств.
Не рекомендуется также принимать звонки с неизвестных номеров.
Ранее сообщалось, что мошенники предлагают подросткам незаконно обналичить леньги с "Пушкинской карты".