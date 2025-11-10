Городовой / Общество / Эти новые китайские авто лучше обходить стороной: эксперт назвал марки с дефицитом запчастей
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
9 яиц, которые стоят целое состояние: Петербург раскрыл миру главную тайну Фаберже Город
В метро Петербурга туалеты не предусмотрены: что делать, если «прижало» прямо под землей Общество
Недосып никого не прощает: сомнолог о том, как проблемы со сном доводят до депрессии, деменции и травм Город
Что творил граф Строганов в своём «Египетском кабинете»: тайны, которые до сих пор будоражат умы Город
Цвет крышки на бутылке: какую тайну о воде скрывает каждый из оттенков Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Происшествие
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

Эти новые китайские авто лучше обходить стороной: эксперт назвал марки с дефицитом запчастей

Опубликовано: 10 ноября 2025 12:00
китайские авто
Эти новые китайские авто лучше обходить стороной: эксперт назвал марки с дефицитом запчастей
Фото: Городовой.ру

Поберегите нервы и деньги.

«Городовой» уточнил у автоэксперта Евгения Ладушкина, какие современные китайские модели могут обернуться проблемами из-за отсутствия запчастей. По словам специалиста, риск «встрять» сейчас выше, чем кажется.

Ладушкин отметил, что перебои с деталями наблюдаются у марок FAW, Foton, Lixiang и Bestune. Общая причина проста: слабая система поставок и маленькое число проданных машин. Дилерам и магазинам нет смысла держать достаточный запас деталей, а владельцы потом сталкиваются с долгими ожиданиями даже простых расходников.

Дополнительная сложность — отсутствие унификации. Эти модели не совпадают по комплектующим с более массовыми автомобилями, поэтому рынок просто не держит нужный объём деталей.

Эксперт подчёркивает: если планируется покупка нового китайского авто, стоит заранее проверить доступность запчастей, чтобы не столкнуться с простоем в ремонте.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью