Эти новые китайские авто лучше обходить стороной: эксперт назвал марки с дефицитом запчастей

Новости по теме

Под землю уйдут свыше 700 миллионов: Петербургское метро закупит рельсы и запчасти

Перейти

Круглый рынок на Мойке: миллионы проходят мимо, но лишь немногие знают, что здесь покупала петербургская элита

Перейти

Дикий рынок души: почему Красногвардейский район Петербурга живет по своим правилам

Перейти

«Голодный рынок» и рассадник воров: Сенная площадь прошла путь от самого злачного до лакомого кусочка Петербурга

Перейти

Удельный рынок в Петербурге: блошиный рай или капсула времени?

Перейти