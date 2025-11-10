Эти новые китайские авто лучше обходить стороной: эксперт назвал марки с дефицитом запчастей

«Городовой» уточнил у автоэксперта Евгения Ладушкина, какие современные китайские модели могут обернуться проблемами из-за отсутствия запчастей. По словам специалиста, риск «встрять» сейчас выше, чем кажется.
Ладушкин отметил, что перебои с деталями наблюдаются у марок FAW, Foton, Lixiang и Bestune. Общая причина проста: слабая система поставок и маленькое число проданных машин. Дилерам и магазинам нет смысла держать достаточный запас деталей, а владельцы потом сталкиваются с долгими ожиданиями даже простых расходников.
Дополнительная сложность — отсутствие унификации. Эти модели не совпадают по комплектующим с более массовыми автомобилями, поэтому рынок просто не держит нужный объём деталей.
Эксперт подчёркивает: если планируется покупка нового китайского авто, стоит заранее проверить доступность запчастей, чтобы не столкнуться с простоем в ремонте.