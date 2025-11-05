Недосып никого не прощает: сомнолог о том, как проблемы со сном доводят до депрессии, деменции и травм

Для улучшения сна специалисты рекомендуют придерживаться режима, обеспечивать темноту в спальне и проветривать помещение перед сном.

С возрастом многие часто замечают ухудшение сна: ночной отдых становится неглубоким, отмечаются пробуждения среди ночи, а заснуть становится труднее.

Сомнолог Ксения Семченко в интервью Life.ru рассказала, какие последствия может иметь такая ситуация и предложила возможные способы решения проблемы.

Она объяснила, что физиология сна предполагает чередование определённых стадий, среди которых выделяют медленную и быструю фазы.

Их смена формирует циклы примерно по два часа, за ночь таких циклов бывает от четырёх до шести. С возрастом наиболее заметные изменения происходят в структуре этих фаз.

На первом плане стоит сокращение времени глубокой медленной фазы — именно она отвечает за восстановление организма и укрепление памяти. В результате даже после 8-часового сна сохраняться чувство усталости.

Помимо этого, нарушается непрерывность быстрой стадии сна, что отрицательно сказывается на эмоциональном состоянии и способности концентрироваться днём.

С возрастом уменьшается и общее время сна, а засыпание требует все больше усилий. Последствия хронических проблем со сном для пожилых людей достаточно серьёзны: увеличивается риск ухудшения памяти и развития таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и деменция.

А нарушения обмена веществ способствуют росту вероятности набора избыточного веса, диабета второго типа и болезней сердца и сосудов.

Семченко отдельно уточнила:

«Дневная сонливость и усталость увеличивают опасность падений и травм, а хроническая бессонница нередко приводит к депрессии и одиночеству.

Сон хорошего качества крайне важен не только для продолжительности, но и для качества жизни в пожилом возрасте», — подчеркнула врач.

Для улучшения ночного отдыха рекомендуется придерживаться нескольких простых привычек. Стоит соблюдать единый распорядок — ложиться и вставать по возможности в одно и то же время.

Сон проходит лучше, если в спальне темно и прохладно, окна плотно зашторены, а перед сном комната проветрена.

Регулярная физическая активность днём способствует более глубокому сну, однако от интенсивных занятий вечером следует отказаться.

Меню также имеет значение: придерживайтесь умеренности за ужином, избегайте продуктов с кофеином и алкоголя во второй половине дня. Лёгкий перекус перед тем, как лечь спать, может помочь быстрее уснуть.

