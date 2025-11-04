Памятник, которого не должно было быть: как Пётр I снова появился на берегу Финского залива

Он исчез из города на целое столетие — и вернулся туда, где всё началось.

На берегу Финского залива, у подножия Лахта-Центра, стоит бронзовый Пётр I — в лодке, среди волн, тянущий руку к утопающим. Он словно снова оживает в том самом месте, где, по легенде, однажды бросился в ледяную воду, чтобы спасти людей.

И это не просто памятник — это возвращение истории, которую Петербург когда-то потерял.

Памятник, который исчез

Впервые скульптура "Пётр I, спасающий утопающих близ Лахты" появилась в Петербурге в 1909 году, у стен Адмиралтейства. Автором был известный скульптор Леопольд Бернштам, архитектором — Александр фон Гоген.

Монумент открыли к 200-летию Полтавской битвы: на нём император в развевающемся плаще склонялся над лодкой, протягивая руку морякам. Но уже спустя десять лет, в 1918-м, скульптуру признали "антихудожественной" и отправили в переплавку.

От Петра осталась только авторская модель — её бережно сохранили в фондах музея-заповедника "Петергоф". Казалось, история закончена.

Легенда о последнем подвиге

Сюжет памятника восходит к эпизоду из биографии Петра I. 5 ноября 1724 года, возвращаясь из Шлиссельбурга, он заметил у берегов Лахты бот, севший на мель. Император, не раздумывая, бросился в ледяную воду помогать солдатам.

Через несколько дней после этого он серьёзно заболел — и больше уже не оправился. Считается, что именно то купание стало роковым.

Историки называют этот эпизод легендой, но она прочно вошла в память города. И когда в XXI веке встал вопрос о восстановлении памятника, именно Лахта — то самое место — стала его новым домом.

Возвращение на берег

9 июня 2022 года, почти через сто лет после утраты оригинала, памятный знак "Пётр I, спасающий утопающих близ Лахты" снова появился в Петербурге. Современную версию создали скульптор Степан Мокроусов-Гульельми и архитектор Михаил Мамошин.

Семиметровая композиция из бронзы изображает Петра в движении, с ветром, парусом и волнами — будто время остановилось в момент поступка.

Памятник стоит на северном берегу Лахтинской гавани, рядом с зеркальными фасадами Лахта-Центра. И это соседство кажется символичным: старый Петербург, возвращённый бронзой, и новый — из стекла и стали — смотрят друг на друга через воду.