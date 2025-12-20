Песков приоткрыл тайны новогоднего обращения Путина: чего ждать в главную минуту года

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что Владимир Путин в очередной раз обратится к гражданам страны с новогодним посланием.
Он уточнил, что запись поздравления проведут на территории Кремля, как и в прежние годы, когда глава государства выступал на улице на фоне кремлёвских стен.
По словам Пескова, текст новогоднего обращения пока ещё не написана.
Напомним, на этой неделе президент России подписал указ, согласно которому 201-я Гатчинская дважды Краснознамённая военная база, заслужившая боевые награды в годы Великой Отечественной войны, получила почётное звание «гвардейская».