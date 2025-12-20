Городовой / Город / Песков приоткрыл тайны новогоднего обращения Путина: чего ждать в главную минуту года
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ключевая ставка — 16%: почему вкладчики улыбаются, а заемщики нет Город
Жемчуг по полису: ДМС для петербургских депутатов покроет ванны и психологов Город
Кронштадт надел тельняшку к Новому году: улицы и скверы в одном морском строю Город
Спад аварийности на дорогах Петербурга: Смольный озвучил точную цифру Город
Петербург на два дня забудет про зиму: 20–21 декабря до +5 и дожди Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Туризм
Категории
Общество Спорт

Песков приоткрыл тайны новогоднего обращения Путина: чего ждать в главную минуту года

Опубликовано: 20 декабря 2025 01:30
Песков приоткрыл тайны новогоднего обращения Путина: чего ждать в главную минуту года
Песков приоткрыл тайны новогоднего обращения Путина: чего ждать в главную минуту года
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU

Официальный представитель Кремля сообщил, что обращение будет записано в Кремле, как и в предыдущие годы.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что Владимир Путин в очередной раз обратится к гражданам страны с новогодним посланием.

Он уточнил, что запись поздравления проведут на территории Кремля, как и в прежние годы, когда глава государства выступал на улице на фоне кремлёвских стен.

По словам Пескова, текст новогоднего обращения пока ещё не написана.

Напомним, на этой неделе президент России подписал указ, согласно которому 201-я Гатчинская дважды Краснознамённая военная база, заслужившая боевые награды в годы Великой Отечественной войны, получила почётное звание «гвардейская».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью