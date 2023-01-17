Все новости / Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Политика
Стартовали переговоры делегаций России и Украины
Российско-украинские переговоры начались в Гомельской области Белоруссии, недалеко от украинской границы. Сторонам предстоит найти мирное решение вооруженного конфликта. Подробности встречи сообщают белорусские СМИ.
28 фев 2022 15:21
Политика
Зеленский прокомментировал фразу Путина «нравится — не нравится, терпи, моя красавица»
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова президента России Владимира Путина «нравится – не нравится, терпи, моя красавица». Об этом сообщает РИА Новости.   
08 фев 2022 17:41
Политика
Макрон прибыл в Москву на переговоры с Путиным
В Москве пройдут переговоры президентов России Владимира Путина и Франции Эмманюэля Макрона. Последний уже прилетел в российскую столицу, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. 
07 фев 2022 17:59
Политика
«Ситуация остается непростой»: Путин оценил масштабы коронавируса в России
Президент России Владимир Путин прокомментировал нынешнюю обстановку с пандемией коронавируса в стране и призвал россиян проявлять взаимовыручку и солидарность. Речь главы государства прозвучала на церемонии вручения высших государственных наград в Кремле, передает РИА Новости.
02 фев 2022 15:16
Общество
PR-кампания Смольного обернется дальнейшим падением рейтинга губернатора Беглова
Деятельность пресс-службы губернатора Петербурга Александра Беглова не единожды вызывала множество вопросов, недоумений и послужила поводом для откровенных насмешек над градоначальником со стороны общественности. Неспособность Беглова самостоятельно и грамотно выстраивать свою речь на публике уже давно стала поводом для множества мемов в сети. Ситуацию усугубляют спорные решения «пиарщиков» Беглова, усугубляющие его и без того неловкое положение и провоцирующие петербуржцев на негодование и откровенные насмешки над губернатором. В итоге рейтинги Александра Беглова с каждым разом падают все ниже.
01 фев 2022 14:51
Политика
США и союзники рассматривают возможность отправить «тысячи» военных в Восточную Европу
Соединённые Штаты вместе со своими союзниками обсуждают возможность укрепления восточного фланга НАТО для противодействия возможному «вторжению» Россию на Украину. Об этом сообщают источники CNN, передает РИА Новости.
28 янв 2022 15:12
Общество
В Кремле не исключили, что число заболевших COVID-19 значительно выше статистики
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что масштабы распространения коронавирусной инфекции могут значительно превышать значения официальной статистки, поскольку многие россияне не тестируются или переносят ковид бессимптомно. Об этом сообщает РИА Новости.
28 янв 2022 13:51
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