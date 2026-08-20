Рэпер даст два концерта на площадке "Газпром - Арена".
На время праздничных дней в крупных городах отключат интеренет.
Дмитрий Песков рассказал о напряженном графике президента.
На текущий момент парад Победы в Санкт-Петербурге запланирован и готовится к проведению в соответствии с традицией.
Путин участвует в ПМЭФ как президент России с 2005 года.
Официальный представитель Кремля сообщил, что обращение будет записано в Кремле, как и в предыдущие годы.
Пресс-секретарь президента России сообщил, что для сбора информации планируется использовать искусственный интеллект.
От репинских дач до «золотых» песков — история элитного гнезда Петербурга.
Теперь игрушки, которые бесплатно раздавали на ПМЭФ, продают по баснословной цене.
Можно увидеть Петербург глазами креативных людей.
Средство также безопасно для животных.
Перед поездкой необходимо тщательно продумать бюджет и учесть все возможные расходы.
Звездная мама и влиятельный отчим поздравили свежеиспеченного дипломата.
Деятельность пресс-службы губернатора Петербурга Александра Беглова не единожды вызывала множество вопросов, недоумений и послужила поводом для откровенных насмешек над градоначальником со стороны общественности. Неспособность Беглова самостоятельно и грамотно выстраивать свою речь на публике уже давно стала поводом для множества мемов в сети. Ситуацию усугубляют спорные решения «пиарщиков» Беглова, усугубляющие его и без того неловкое положение и провоцирующие петербуржцев на негодование и откровенные насмешки над губернатором. В итоге рейтинги Александра Беглова с каждым разом падают все ниже.
Пожары происходят по всему миру, а не только в лесах России. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание американского лидера Джозефа Байдена на саммите «Большой двадцатки», сообщает Russia Today.
Анна Семенович пригласила подруг на девичник.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на недавно появившиеся в СМИ публикации о медсестре, которая не получила обещанные президентом надбавки к зарплате за свою работу.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на эту неделю.
В Кремле не приветствуют торговлю образами с ликом президента России, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.