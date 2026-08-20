PR-кампания Смольного обернется дальнейшим падением рейтинга губернатора Беглова

Деятельность пресс-службы губернатора Петербурга Александра Беглова не единожды вызывала множество вопросов, недоумений и послужила поводом для откровенных насмешек над градоначальником со стороны общественности. Неспособность Беглова самостоятельно и грамотно выстраивать свою речь на публике уже давно стала поводом для множества мемов в сети. Ситуацию усугубляют спорные решения «пиарщиков» Беглова, усугубляющие его и без того неловкое положение и провоцирующие петербуржцев на негодование и откровенные насмешки над губернатором. В итоге рейтинги Александра Беглова с каждым разом падают все ниже.