Дмитрий Песков

Без казусов не обошлось.
Фигуристка не стала скрывать намерений от поклонников.
Пресс-секретарь президента не постеснялся супруги.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду вернулась в Россию.
Фигуристка нашла проникновенные слова для своей наследницы.
Фигуристка тайком сняла свою дочь Надежду во время занятий с репетитором.
В 2014 году у супругов родилась дочь Надежда.
Звездной паре нашли не менее звездный аналог.
Знаменитая фигуристка хорошо провела время в минувшие выходные.
Звездная мама и влиятельный отчим поздравили свежеиспеченного дипломата.
Последнее слово должен сказать президент.
Российско-украинские переговоры начались в Гомельской области Белоруссии, недалеко от украинской границы. Сторонам предстоит найти мирное решение вооруженного конфликта. Подробности встречи сообщают белорусские СМИ.
Татьяна Навка поделилась чувственным видео с признанием любви к своему мужу
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова президента России Владимира Путина «нравится – не нравится, терпи, моя красавица». Об этом сообщает РИА Новости.
В Москве пройдут переговоры президентов России Владимира Путина и Франции Эмманюэля Макрона. Последний уже прилетел в российскую столицу, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Президент России Владимир Путин прокомментировал нынешнюю обстановку с пандемией коронавируса в стране и призвал россиян проявлять взаимовыручку и солидарность. Речь главы государства прозвучала на церемонии вручения высших государственных наград в Кремле, передает РИА Новости.
Деятельность пресс-службы губернатора Петербурга Александра Беглова не единожды вызывала множество вопросов, недоумений и послужила поводом для откровенных насмешек над градоначальником со стороны общественности. Неспособность Беглова самостоятельно и грамотно выстраивать свою речь на публике уже давно стала поводом для множества мемов в сети. Ситуацию усугубляют спорные решения «пиарщиков» Беглова, усугубляющие его и без того неловкое положение и провоцирующие петербуржцев на негодование и откровенные насмешки над губернатором. В итоге рейтинги Александра Беглова с каждым разом падают все ниже.
Соединённые Штаты вместе со своими союзниками обсуждают возможность укрепления восточного фланга НАТО для противодействия возможному «вторжению» Россию на Украину. Об этом сообщают источники CNN, передает РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что масштабы распространения коронавирусной инфекции могут значительно превышать значения официальной статистки, поскольку многие россияне не тестируются или переносят ковид бессимптомно. Об этом сообщает РИА Новости.
Американский телеканал CNN в сюжете о российских войсках обозначил Харьков российским городом. Инцидент произошел во время прямого эфира во вторник, 25 января, сообщает РИА Новости.