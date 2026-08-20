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PR-кампания Смольного обернется дальнейшим падением рейтинга губернатора Беглова PR-кампания Смольного обернется дальнейшим падением рейтинга губернатора Беглова
Деятельность пресс-службы губернатора Петербурга Александра Беглова не единожды вызывала множество вопросов, недоумений и послужила поводом для откровенных насмешек над градоначальником со стороны общественности. Неспособность Беглова самостоятельно и грамотно выстраивать свою речь на публике уже давно стала поводом для множества мемов в сети. Ситуацию усугубляют спорные решения «пиарщиков» Беглова, усугубляющие его и без того неловкое положение и провоцирующие петербуржцев на негодование и откровенные насмешки над губернатором. В итоге рейтинги Александра Беглова с каждым разом падают все ниже.
01 фев 2022 14:51
Политика
Песков напомнил о пожарах в Калифорнии после слов Байдена о горящей тундре Песков напомнил о пожарах в Калифорнии после слов Байдена о горящей тундре
Пожары происходят по всему миру, а не только в лесах России. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание американского лидера Джозефа Байдена на саммите «Большой двадцатки», сообщает Russia Today.
03 ноя 2021 19:35
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Песков прояснил ситуацию с невыплатой надбавки медсестре Коммунарки Песков прояснил ситуацию с невыплатой надбавки медсестре Коммунарки
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на недавно появившиеся в СМИ публикации о медсестре, которая не получила обещанные президентом надбавки к зарплате за свою работу.
30 апр 2020 13:26
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