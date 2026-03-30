Традиция продолжается: Путин выступит на ПМЭФ 16-й раз

Опубликовано: 30 марта 2026 09:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Ekaterina Lazareva / URA.RU
Путин участвует в ПМЭФ как президент России с 2005 года.

Владимир Путин посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в текущем году. Форум состоится с 3 по 6 июня, об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент, как обычно, произнесет речь на мероприятии — она обещает быть насыщенной, и ее с интересом ожидают все участники.

С 2005 года Путин неизменно выступает на ПМЭФ в качестве главы государства — это 16 раз, за исключением 2020-го, когда форум отменили из-за COVID-19.

В речах он традиционно затрагивает важные аспекты мировой экономики и место России в глобальных процессах, сообщает ТАСС.

ПМЭФ проводится ежегодно с 1997 года и входит в число ведущих мировых бизнес-мероприятий; в этом году он соберется в 29-й раз.

Юлия Аликова
