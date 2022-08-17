Исполнитель хита «Плот» считает, что сваху взяли в проект вовсе не за ее выдающиеся таланты.
«Красная шапочка» СССР сравнила звезду запрещенной сети с дурно пахнущими отходами.
Российские звезды поделились мнением о возвращении «Москвичей», «Орска» и «Волги» на внутренний рынок.
Почтенный поэт-песенник возмущен нелепыми подозрениями в свой адрес.
По словам певца, в его возрасте уже не может быть абсолютно здоровых людей.
Исполнитель заставил поклонников беспокоиться за свое здоровье.
Исполнитель считает, что артист имеет право выставлять ценник на корпоративы в зависимости от стоимости своих публичных концертов.
Автор-исполнитель напомнил, что солист «Ласкового мая» является гражданином Германии.
Певец с активной гражданской позицией не стал молчать об очевидном.
Ничего в жизни 48-летнего музыканта не предвещало трагедии.
Российские знатоки привели исполнителя знаменитого хита «Плот» в полное недоумение.
Артист уверен, что телевизионщики его ненавидят и пакостят специально.
Певец усомнился в таланте телеведущего.