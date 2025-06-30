Секреты элитного побережья: что скрывает Курортный район Петербурга за своими заборами

От репинских дач до «золотых» песков — история элитного гнезда Петербурга.

Что делает Курортный район Санкт-Петербурга, известный как «Петербургская Рублевка», таким притягательным для элиты?

Портал «Городовой» обратился к Президенту компании «Коллегия Риэлторов» Елене Ковалеровой-Павловской, чтобы узнать больше о секретах этого престижного места.

Историческое наследие и звездные имена

Начнем с того, что Курортный район — это прежде всего история. Репино — имя, которое навсегда связано с художником Ильей Репиным, обитавшим в усадьбе «Пенаты», ныне превращенной в музей.

Елена Ковалерова-Павловская Риелтор «Комарово (бывшее Келломяки) было местом притяжения для творческой интеллигенции, включая Анну Ахматову, Дмитрия Шостаковича и Иосифа Бродского. Зеленогорск (Терийоки) до революции приветствовал финскую богему, а позже — советскую номенклатуру», — говорит Ковалерова-Павловская.

«Комаровский некрополь»: память о великих

Здесь, на «Комаровском некрополе», нашли свой последний приют Анна Ахматова, Дмитрий Лихачев, Виктор Резников и многие другие выдающиеся личности.

В советское время иметь дачу в Комарово считалось признаком высокого статуса.

Современная роскошь: резиденции для миллионеров

«Сегодня в Репино и Комарово возводятся закрытые коттеджные поселки с повышенным уровнем безопасности, такие как «Гринфилд» и «Комарово-Клаб». Стоимость домов здесь достигает 1–3 млн евро, а участки оцениваются в $500 тыс.–$1,5 млн», — отметила эксперт.

В Солнечном расположился элитный комплекс «Онегин» с частным пляжем, предлагающий жителям эксклюзивный комфорт.

Место встреч: политика и бизнес в элитной обстановке

В Репино находится гостевой дворец «Северная Ривьера», предназначенный для VIP-приемов.

«В Комарово часто отдыхают чиновники и крупные предприниматели, предпочитающие уединение и приватность», — сказала эксперт.

Природа, экология и уникальные ландшафты

Курортный район может похвастаться настоящими песчаными дюнами (например, в окрестностях Смолячково), что делает его уникальным для Петербурга.

Здесь же расположен заказник «Сестрорецкое болото» — охраняемая природная зона.

Транспортная доступность и перспективы развития

Хотя Приморское шоссе остается главной VIP-трассой, в часы пик здесь возникают пробки.

Развитие Западного скоростного диаметра (ЗСД) позволило сократить время в пути до центра города.

В будущем планируется строительство скоростной железной дороги до Зеленогорска, что улучшит транспортную доступность.

Инфраструктура для богатых: комфорт на каждом шагу

В Комарово работает элитный ресторан «Дача», излюбленное место петербургской богемы.

«В Зеленогорске к услугам жителей яхт-клуб и гольф-клуб. В Репино находится санаторий «Репино», где когда-то поправляли здоровье представители советской элиты», — говорит Ковалерова-Павловская.

Почему именно Курортный район?

В отличие от престижных, но более «новых» районов, таких как Ольгино, Лахта, Лисий Нос, и менее статусных, но дорогих, как Песочный и Сестрорецк, Курортный район сохраняет атмосферу закрытости, аристократизма и исторической значимости.

Именно это делает его настоящей «Петербургской Рублевкой».