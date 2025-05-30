Панк, театрал и кошка Вафля: кто проводит самые необычные экскурсии в Петербурге

Петербург — город, который вдохновляет на творчество и нестандартный подход ко всему. В сфере экскурсий это проявляется особенно ярко.

В городе есть те, кто не просто рассказывает о достопримечательностях, но и создает незабываемые впечатления, ломая стереотипы и предлагая взглянуть на Северную столицу с совершенно неожиданной стороны.

Павел Перец: панк-экскурсовод, покоривший сердца

Бывший петербургский панк и писатель Павел Перец создал целую отрасль креативных экскурсий. Он проводит экскурсии в различных костюмах и с цветным ирокезом на голове. Он может появится в роли ангела или гопника из 80-ых, но местные к нему привыкли. Его экскурсии всегда пользуются популярностью, потому что они интересные и нескучные.

Он проводит авторские прогулки по неизвестным уголкам Васильевского острова и Петроградской стороны, мимо роскошных особняков и сквозь загадочные дворы на Фонтанке.

Экскурсии проводятся «человеческим» языком, без заумных терминов и бесконечных дат, что делает их доступными и увлекательными для всех. Кроме того, Павел Перец снимает свои экскурсии и выкладывает их в блог.

Дмитрий Березин: кинематографичный взгляд на город

Дмитрий Березин прославился благодаря кинематографичным видео в своем блоге, где рассказывает о доходных домах, роскошных особняках, малоизвестных музеях, впечатляющих архитектурных проектах прошлого и непопулярных, но важных для истории города локациях.

Экскурсии Дмитрия рассчитаны на компании до трех человек, что позволяет создать камерную и уютную атмосферу. Иногда гид набирает группы побольше, об этом он сообщает заранее в личном Телеграм канале.

Помимо классических маршрутов с обзором главных достопримечательностей города, в репертуаре Березина есть барные экскурсии и прогулки по историческим районам, Коломне, Пескам и другим.

Георгий Цицишвили: «Театральная вешалка» открывает сценический Петербург

Автор блога «Театральная вешалка» Георгий Цицишвили настоящий знаток премьер, чьи рекомендации ценят многие театралы. Георгий успевает все: проводить «Театральные разговоры» с режиссерами, артистами, делиться новостями из закулисья, читать лекции о главных спектаклях сезона, и конечно проводить авторские прогулки по Петербургу.

Экскурсии Цицишвили сезонные: проходят в теплую погоду, обычно с мая по сентябрь. Программы интригующие и очень подробные. Можно узнать о местах Северной столицы, связанных с Александром Блоком, Антоном Чеховым, Алексеем Балабановым или главными дивами города на Неве, либо пройтись по самым мрачным локациям города во время тура «Петербург, злая сила».

Тем, кто хочет полюбить театр, лучше пойти на прогулку «Театральный Петербург», во время которой гид рассказывает истории главных петербургских театров, и советует, какие спектакли стоит посмотреть.

Алексей Орлов: «Осязаемый Петербург» для незрячих

Алексей Орлов единственный незрячий гид в России владеет навыком эхолокации. Он проводит экскурсии «Осязаемый Петербург» специально для незрячих участников.

Сам Алексей потерял зрение в детстве, но стал профессиональным экскурсоводом. Участники экскурсий передвигаются по городу пешком и на общественном транспорте с «широко закрытыми глазами», ориентируясь на голос Алексея и звуки города, что позволяет им ощутить атмосферу Петербурга, используя другие органы чувств.

Екатерина Юхнева: в гостях у дореволюционного быта

Екатерина Юхнева проводит экскурсии по собственному музею дореволюционного быта, который создала из родовой квартиры. Гости могут потрогать, взять и рассмотреть экспонаты, сохранившиеся с 1903 года, погрузившись в атмосферу прошлого.

Вместе с дочерью Елизаветой Юхнёвой, она проводит интерактивные театрализованные экскурсии, например «В гостях у Луизы Карловны». В рамках таких программ Елизавета изображает преподавательницу столетней давности, а Екатерина Даниловна исполняет роль компаньонки.

Виртуальный гид: кошка Вафля

Кошка Вафля — герой детского туристического маршрута по Петербургу, разработанного Городским туристско-информационным бюро.

Этот маршрут от лица Вафли создан, чтобы повысить интерес маленьких гостей к достопримечательностям города. Вся информация была размещена в специально изданном путеводителе, на страницах которого также были кроссворд для детей и раскраска с изображением Вафли.

Видеоролики с Кошкой Вафлей участвуют в популярном тренде среди пользователей соцсетей — снимать своих пушистых любимцев. Такой интерактивный формат — еще один способ, с помощью которого туристы знакомятся с главным детским гидом — «коренной петербурженкой». Флешмобы с усатыми любимцами в формате короткого видео становятся все популярнее.

В детский маршрут входят знаковые места города на Неве, их описание, история создания, фото и картографические данные. Это — яркий пример того, как можно привлечь внимание юных туристов, используя современные тренды и интерактивные форматы.