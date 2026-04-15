Правда ли, что в Санкт-Петербурге отменили парад на 9 мая?
Правда ли, что в Санкт-Петербурге отменили парад на 9 мая?

Опубликовано: 15 апреля 2026 18:05
 Проверено редакцией
парад, площадь
Global Look Press/Zamir Usmanov
На текущий момент парад Победы в Санкт-Петербурге запланирован и готовится к проведению в соответствии с традицией.

Нет, парад Победы в Санкт-Петербурге 9 мая 2026 года не отменялся. По официальной информации, мероприятие запланировано в традиционном формате на Дворцовой площади.

Официальное подтверждение

В апреле 2026 года власти Санкт-Петербурга заявляли о подготовке к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, включая военный парад. В пресс-службе ЛенВО также не опровергали информацию о проведении парада, хотя на момент марта 2026 года официальное объявление о начале подготовки не делалось.

В отличие от некоторых приграничных регионов, где парады отменялись из-за угроз безопасности, в Санкт-Петербурге решение о проведении мероприятия оставалось неизменным.

Детали проведения парада

По традиции парад начинается в 10:00 и длится около полутора часов. В нём участвуют:

  • пешие колонны военнослужащих Ленинградского военного округа;
  • подразделения Росгвардии, МВД и МЧС;
  • курсанты, кадеты, суворовцы и нахимовцы;
  • бронетехника, артиллерия и, возможно, авиация.

Колонны движутся по Дворцовому проезду и Дворцовой набережной, а пешие части — по самой Дворцовой площади.

Доступ на основную площадку (Дворцовую площадь) ограничен: туда приглашаются ветераны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, официальные гости, представители ведомств, волонтёры и участники организации мероприятия. Зрители могут наблюдать за парадом с близлежащих улиц, набережных и открытых участков в центре города (например, из Александровского сада, Дворцового проезда) или смотреть прямую трансляцию.

После парада на Дворцовой площади обычно организуют выставку исторической техники.

Контекст слухов

В начале 2026 года в СМИ и соцсетях действительно распространялись слухи об отмене парадов в Москве и Санкт-Петербурге на фоне потенциальных угроз безопасности. Некоторые источники ссылались на риски ракетных ударов или терактов. Однако эти слухи не получили официального подтверждения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что подготовка к празднованию Дня Победы продолжается.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
