Распечатанный билет и наличка в кармане: как Петербург учится жить в режиме цифровой тишины
Майские праздники в этом году принесли российским мегаполисам неожиданную проблему — перебои с мобильным интернетом.
Билеты на бумаге и QR-коды «в кармане»
Крупные театры и музеи Петербурга перешли в режим повышенной готовности. Зрителей просят не надеяться на смартфоны, а скачивать билеты заранее или вовсе их распечатывать.
Если интернет пропадет у входа в театр, показать электронный билет из почты просто не получится.
Магазины тоже подстраиваются. Крупные торговые сети успокаивают: их бонусные карты и QR-коды на скидки должны работать офлайн. Но лучше перестраховаться и сделать скриншот заранее.
Главная головная боль малого бизнеса
Для небольших кафе и магазинов отсутствие интернета — это не просто неудобство, а реальные убытки, пишет "Деловой Петербург".
Главная проблема — кассовые аппараты. Большинство современных касс работают через облачные сервисы. Нет сети — нельзя пробить чек.
Это ведет к двум бедам:
- Риск проверок. Если торговать без чеков, можно нарваться на штрафы от налоговой.
- Испорченные продукты. Продуктовые лавки могут потерять выручку, а товары с коротким сроком годности (молоко, мясо, выпечка) придется просто выбросить.
Такси и навигация: город «слепнет»
Вместе с интернетом часто «лагает» и GPS. Для обычного прохожего это значит, что карта в телефоне покажет его не на Невском проспекте, а где-нибудь в районе аэропорта Пулково или вообще посреди залива.
Таксистам и курьерам в такие моменты работать практически невозможно: заказы не приходят, а маршрут построить нельзя.
Дмитрий Песков подтвердил: ограничения нужны для безопасности граждан, и это сейчас — главный приоритет.
Как подготовиться обычному человеку?
Чтобы праздник не превратился в квест на выживание, стоит помнить простые правила:
- Носите наличные. Терминалы оплаты в магазинах могут зависнуть в самый нужный момент.
- Скачайте офлайн-карты. Приложения вроде 2GIS умеют работать без интернета и GPS.
- Заранее вызывайте такси. Или пользуйтесь метро — там связь обычно стабильнее.
- Печатайте билеты. На самолет, поезд или в театр — старая добрая бумажка не подведет.
