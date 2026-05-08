Распечатанный билет и наличка в кармане: как Петербург учится жить в режиме цифровой тишины

Опубликовано: 8 мая 2026 13:58
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Ruslan Yarocky / URA.RU
На время праздничных дней в крупных городах отключат интеренет.

Майские праздники в этом году принесли российским мегаполисам неожиданную проблему — перебои с мобильным интернетом.

Билеты на бумаге и QR-коды «в кармане»

Крупные театры и музеи Петербурга перешли в режим повышенной готовности. Зрителей просят не надеяться на смартфоны, а скачивать билеты заранее или вовсе их распечатывать.

Если интернет пропадет у входа в театр, показать электронный билет из почты просто не получится.

Магазины тоже подстраиваются. Крупные торговые сети успокаивают: их бонусные карты и QR-коды на скидки должны работать офлайн. Но лучше перестраховаться и сделать скриншот заранее.

Главная головная боль малого бизнеса

Для небольших кафе и магазинов отсутствие интернета — это не просто неудобство, а реальные убытки, пишет "Деловой Петербург".

Главная проблема — кассовые аппараты. Большинство современных касс работают через облачные сервисы. Нет сети — нельзя пробить чек.

Это ведет к двум бедам:

  1. Риск проверок. Если торговать без чеков, можно нарваться на штрафы от налоговой.
  2. Испорченные продукты. Продуктовые лавки могут потерять выручку, а товары с коротким сроком годности (молоко, мясо, выпечка) придется просто выбросить.

Такси и навигация: город «слепнет»

Вместе с интернетом часто «лагает» и GPS. Для обычного прохожего это значит, что карта в телефоне покажет его не на Невском проспекте, а где-нибудь в районе аэропорта Пулково или вообще посреди залива.

Таксистам и курьерам в такие моменты работать практически невозможно: заказы не приходят, а маршрут построить нельзя.

Дмитрий Песков подтвердил: ограничения нужны для безопасности граждан, и это сейчас — главный приоритет.

Как подготовиться обычному человеку?

Чтобы праздник не превратился в квест на выживание, стоит помнить простые правила:

  • Носите наличные. Терминалы оплаты в магазинах могут зависнуть в самый нужный момент.
  • Скачайте офлайн-карты. Приложения вроде 2GIS умеют работать без интернета и GPS.
  • Заранее вызывайте такси. Или пользуйтесь метро — там связь обычно стабильнее.
  • Печатайте билеты. На самолет, поезд или в театр — старая добрая бумажка не подведет.

Ранее «Городовой» рассказывал кого 9 мая пропустят в Петергоф бесплатно.

