Городовой / Полезное / Вместо надоевших пирожков пеку картофельные пончики: теперь семья просит каждый день
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Прощайте, «черемуховые холода»: Петербург прогреется до +18, пока область еще подмерзает Город
Каждый найдет себе подходящий вариант: какие пляжи Пхукета пользуются особой популярностью - лучше Мальдив Полезное
«Скриншот-оберег» и «белые списки»: как не получить штраф за парковку в Петербурге 9 мая Город
Ресницы как наращенные: вау-эффект даже с самой бюджетной тушью: хитрый трюк с феном Полезное
Распечатанный билет и наличка в кармане: как Петербург учится жить в режиме цифровой тишины Город
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Праздники
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Вместо надоевших пирожков пеку картофельные пончики: теперь семья просит каждый день

Опубликовано: 8 мая 2026 12:31
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Вместо надоевших пирожков пеку картофельные пончики: теперь семья просит каждый день
Вместо надоевших пирожков пеку картофельные пончики: теперь семья просит каждый день
Городовой ру
Картофельные пончики — это тот самый рецепт, который удивляет с первого укуса.

Снаружи они румяные и аппетитные, а внутри — невероятно мягкие, воздушные и нежные. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "На кухне у Любани".

Ингредиенты:

  • картофель — 700 г,
  • молоко — 200 мл,
  • сметана — 2 ст. л.,
  • яйца — 2 шт.,
  • соль — 1 ч. л.,
  • сахар — 1 ч. л.,
  • сухие дрожжи — 7 г,
  • мука — 500 г,
  • растительное масло — 1 ст. л. в тесто

Приготовление:

Очищаю картофель, отвариваю до полной готовности и разминаю в гладкое пюре без комочков. Даю ему немного остыть, чтобы оно стало тёплым, но не горячим.

Отдельно подготавливаю дрожжевую основу. В тёплое молоко добавляю сахар, соль и сухие дрожжи. Хорошо перемешиваю и оставляю на несколько минут — сверху должна появиться лёгкая пенка.

В картофельное пюре добавляю сметану и перемешиваю. Затем вбиваю яйца и довожу массу до однородности. После этого вливаю дрожжевую смесь и снова всё тщательно соединяю.

Муку добавляю постепенно, небольшими порциями, замешивая мягкое тесто. В конце вливаю немного растительного масла и продолжаю вымешивать до гладкости.

Накрываю миску полотенцем и оставляю тесто в тёплом месте примерно на час. Оно должно хорошо подняться и стать воздушным.

Подошедшее тесто выкладываю на присыпанный мукой стол и аккуратно растягиваю в пласт толщиной около 2-3 сантиметров. С помощью стакана вырезаю круглые пончики. При желании делаю отверстие в центре.

В сковороде разогреваю растительное масло. Обжариваю пончики на среднем огне до красивой золотистой корочки с двух сторон. Во время жарки слегка поливаю их горячим маслом сверху.

Готовые пончики выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Примерное время приготовления: 1 час 40 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить пирог со сливой.

Полезное