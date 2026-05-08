Вместо надоевших пирожков пеку картофельные пончики: теперь семья просит каждый день
Снаружи они румяные и аппетитные, а внутри — невероятно мягкие, воздушные и нежные. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "На кухне у Любани".
Ингредиенты:
- картофель — 700 г,
- молоко — 200 мл,
- сметана — 2 ст. л.,
- яйца — 2 шт.,
- соль — 1 ч. л.,
- сахар — 1 ч. л.,
- сухие дрожжи — 7 г,
- мука — 500 г,
- растительное масло — 1 ст. л. в тесто
Приготовление:
Очищаю картофель, отвариваю до полной готовности и разминаю в гладкое пюре без комочков. Даю ему немного остыть, чтобы оно стало тёплым, но не горячим.
Отдельно подготавливаю дрожжевую основу. В тёплое молоко добавляю сахар, соль и сухие дрожжи. Хорошо перемешиваю и оставляю на несколько минут — сверху должна появиться лёгкая пенка.
В картофельное пюре добавляю сметану и перемешиваю. Затем вбиваю яйца и довожу массу до однородности. После этого вливаю дрожжевую смесь и снова всё тщательно соединяю.
Муку добавляю постепенно, небольшими порциями, замешивая мягкое тесто. В конце вливаю немного растительного масла и продолжаю вымешивать до гладкости.
Накрываю миску полотенцем и оставляю тесто в тёплом месте примерно на час. Оно должно хорошо подняться и стать воздушным.
Подошедшее тесто выкладываю на присыпанный мукой стол и аккуратно растягиваю в пласт толщиной около 2-3 сантиметров. С помощью стакана вырезаю круглые пончики. При желании делаю отверстие в центре.
В сковороде разогреваю растительное масло. Обжариваю пончики на среднем огне до красивой золотистой корочки с двух сторон. Во время жарки слегка поливаю их горячим маслом сверху.
Готовые пончики выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
Примерное время приготовления: 1 час 40 минут
