Городовой / Полезное / Заливаю сливы тестом и получаю вкуснейший пирог: готовится проще шарлотки, а вкус в разы круче
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Уха, выпуск мальков и десерт из рыбы: чем удивит «корюшковый» уикенд в Петербурге Город
Новые правила для жильцов многоквартирных домов: с мая начнут штрафовать за эти нарушения Полезное
45 миллионов на кружевной металл: ограду Спаса на Крови отреставрируют к 2027 году Город
Часть России в мае накроет метель: в МЧС дали неутешительный прогноз Полезное
770 мм на барометре и резкий обрыв температуры: как циклоны делят небо над Петербургом и Москвой Город
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Праздники
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Заливаю сливы тестом и получаю вкуснейший пирог: готовится проще шарлотки, а вкус в разы круче

Опубликовано: 8 мая 2026 06:05
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Заливаю сливы тестом и получаю вкуснейший пирог: готовится проще шарлотки, а вкус в разы круче
Заливаю сливы тестом и получаю вкуснейший пирог: готовится проще шарлотки, а вкус в разы круче
Городовой ру
Этот сливовый пирог — настоящая находка для тех, кто хочет быстро приготовить что-то вкусное и эффектное.

Нежный, сочный десерт с лёгкой кислинкой слив и мягким, воздушным тестом. Рецептом пирога поделился автор Дзен-канала "Бунбич".

Ингредиенты:

  • сливы — 300 г,
  • яйцо — 1 шт.,
  • сахар — 90 г,
  • ванильный экстракт — 1 ч. л.,
  • сметана — 100 г,
  • мука — 115 г,
  • разрыхлитель — 1 ч. л.,
  • сливки 33% — 100 мл

Приготовление:

Сначала разрезаю сливы пополам и удаляю косточки. Выкладываю половинки в форму, застеленную пергаментом.

Заливаю сливы тестом и получаю вкуснейший пирог: готовится проще шарлотки, а вкус в разы круче - image 1
Заливаю сливы тестом и получаю вкуснейший пирог: готовится проще шарлотки, а вкус в разы круче - image 1

В миске смешиваю яйцо с сахаром до однородности. Добавляю растительное масло, ванильный экстракт и сметану, снова перемешиваю — масса получается гладкой и кремовой.

Просеиваю муку с разрыхлителем прямо в жидкую смесь и аккуратно перемешиваю венчиком. Тесто должно быть текучим, но не слишком жидким.

Переливаю тесто в форму со сливами и разравниваю. Лёгкое постукивание формой о стол помогает тесту равномерно распределиться.

Отправляю пирог в разогретую до 180 °C духовку примерно на 30 минут. Готовность проверяю шпажкой — она должна выходить сухой.

Пока пирог остывает, взбиваю холодные сливки. Достаю пирог из формы и выкладываю сливки сверху.

Примерное время приготовления: 40 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить мягкие лепёшки за 15 минут.

Полезное