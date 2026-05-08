Заливаю сливы тестом и получаю вкуснейший пирог: готовится проще шарлотки, а вкус в разы круче
Нежный, сочный десерт с лёгкой кислинкой слив и мягким, воздушным тестом. Рецептом пирога поделился автор Дзен-канала "Бунбич".
Ингредиенты:
- сливы — 300 г,
- яйцо — 1 шт.,
- сахар — 90 г,
- ванильный экстракт — 1 ч. л.,
- сметана — 100 г,
- мука — 115 г,
- разрыхлитель — 1 ч. л.,
- сливки 33% — 100 мл
Приготовление:
Сначала разрезаю сливы пополам и удаляю косточки. Выкладываю половинки в форму, застеленную пергаментом.
В миске смешиваю яйцо с сахаром до однородности. Добавляю растительное масло, ванильный экстракт и сметану, снова перемешиваю — масса получается гладкой и кремовой.
Просеиваю муку с разрыхлителем прямо в жидкую смесь и аккуратно перемешиваю венчиком. Тесто должно быть текучим, но не слишком жидким.
Переливаю тесто в форму со сливами и разравниваю. Лёгкое постукивание формой о стол помогает тесту равномерно распределиться.
Отправляю пирог в разогретую до 180 °C духовку примерно на 30 минут. Готовность проверяю шпажкой — она должна выходить сухой.
Пока пирог остывает, взбиваю холодные сливки. Достаю пирог из формы и выкладываю сливки сверху.
Примерное время приготовления: 40 минут
