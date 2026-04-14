Беру 2 стакана кефира и 1 яйцо: Готовлю мягкие лепешки за 16 минут - хлеб больше не едим

Любите свежий хлеб на завтрак? Стоит освоить рецепт простых быстрых лепёшек, будут готовы всего за 16 минут, никакого хлеба домашние больше не захотят.
Советом по приготовлению лепёшек поделились на канале "Простые рецепты", сохраните его себе в кулинарную копилку.
Для приготовления вкусных лепёшек стоит взять:
- 700 г муки;
- 500 мл кефира;
- 1 яйцо;
- 1 ч. л. соды;
- 1 ч. л. сахара;
- 0,5 ч. л. соли;
- 3 ст. л. растительного масла.
Способ приготовления вкусных лепёшек к завтраку
- В миску вбиваем крупное куриное яйцо, добавляем сахар и соль, перемешиваем.
- Следующим ингредиентом вводим кефир, вымешиваем венчиком, надо, чтобы яйцо хорошо распределилось.
- Порциями досыпаем муку, затем - соду.
- Последним ингредиентом вливаем растительное масло.
- Хорошо вымешиваем тесто, оно получится немного липким, так и должно быть.
- Оставляем тарелку с тестом накрытой на 10 минут, чтобы клейковина в муке успела набухнуть.
- Тесто выкладываем на поверхность, присыпанную мукой.
- Делим его на 6-7 частей, каждую раскатываем в лепёшку по размеру дна сковороды.
- Сковородку разогреваем с небольшим количеством масла.
- Лепёшки жарим по одной на сковороде с 2 сторон.
- Нагрев делаем средним, когда низ подрумянился, переворачиваем и дожариваем.
Готовые лепёшки сразу смазываем сливочным маслом, так они получатся более нежными. При подаче посыпаем их нарезанной зеленью.
Это гораздо вкуснее хлеба, на завтрак будете готовить их каждый день, семья не устанет просить.
