Хрустящие золотистые трубочки из творога за 5 минут: завтрак и обед на одной сковороде

Рецептом быстрых трубочек из лаваша с творогом поделилась автор Дзен-канала "Карамелька".
Ингредиенты
творог — 200 г, яйца — 3 шт, сыр — 100 г, укроп — небольшой пучок, тонкий лаваш, соль, перец — по вкусу
Приготовление
Я начинаю с приготовления начинки: выкладываю творог в миску и, если он зернистый, разминаю его вилкой до более нежной консистенции.
Затем добавляю одно яйцо и тщательно перемешиваю, чтобы масса стала мягкой и кремовой. После этого натираю сыр на крупной тёрке и отправляю его к творогу.
Укроп мелко нарезаю и добавляю в начинку. Всё хорошо перемешиваю и пробую на соль, при необходимости слегка досаливаю.
Лаваш нарезаю на небольшие прямоугольники и на каждый выкладываю тонкий слой начинки, аккуратно распределяя её по поверхности.
Сворачиваю заготовки в плотные трубочки, стараясь не делать их слишком рыхлыми, чтобы они не раскрылись при жарке.
В отдельной миске взбиваю оставшиеся яйца с щепоткой соли и обмакиваю в них каждую трубочку со всех сторон.
Разогреваю сковороду с маслом и обжариваю трубочки до хрустящей корочки, переворачивая их для равномерного обжаривания. Готовые трубочки выкладываю на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.
Примерное время приготовления: 20 минут
