Из обычных макарон – паста ресторанного уровня: ужин за 20 минут – и семья сыта и довольна

Для приготовления ужина ресторанного уровня не требуются сложные ингредиенты и не нужно много времени. Один из таких примеров – макароны с тунцом и томатным соусом. Рецептом поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».
Ингредиенты
Вам потребуются:
- макароны – 300 г;
- консервированный тунец в масле – 200 г;
- измельченные помидоры в собственном соку – 400 мл;
- томатная паста – 2 ст. л.;
- лук – 2 шт.;
- чеснок – 3 зубчика;
- подсолнечное масло – 2 ст. л.;
- сливочное масло – 0,5 ст. л.;
- орегано – 1 ч. л.;
- лимонная цедра – щепотка;
- свежая петрушка;
- черный молотый перец;
- соль крупного помола.
По желанию можно посыпать готовое блюдо тертым сыром, добавить сладкий перец или маслины.
Способ приготовления
Во вместительной кастрюле вскипятите 2,5 л воды и добавьте 1 ст. л. соли. Отварите макароны, выключив конфорку за 1 минуту до состояния альденте (полуготовности).
Смажьте разогретую сковороду растительным и сливочным маслом, нарежьте лук и обжаривайте его до золотистого оттенка. Нарежьте чеснок пластинками и добавьте его к луку. Затем всыпьте черный перец, орегано и добавьте томатную пасту, все хорошо перемешав.
Добавьте измельченные помидоры и ¼ стакана жидкости из банки, где они находились. Тушите соус 5 минут на минимальном огне.
Достаньте тунец, слейте масло и разомните рыбу вилкой.
Макароны переложите в сковороду с соусом, добавив 2 ст. л. воды после варки. Все перемешайте и добавьте тунец. Еще раз перемешайте и тушите на минимальном огне 2 минуты.
Для подачи посыпьте пасту нарезанной петрушкой, лимонной цедрой и черным молотым перцем.
