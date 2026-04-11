Из обычных макарон – паста ресторанного уровня: ужин за 20 минут – и семья сыта и довольна

Опубликовано: 11 апреля 2026 23:29
 Проверено редакцией
Из обычных макарон – паста ресторанного уровня: ужин за 20 минут – и семья сыта и довольна
Из обычных макарон – паста ресторанного уровня: ужин за 20 минут – и семья сыта и довольна
Как приготовить макароны с тунцом и томатным соусом – рецепт

Для приготовления ужина ресторанного уровня не требуются сложные ингредиенты и не нужно много времени. Один из таких примеров – макароны с тунцом и томатным соусом. Рецептом поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • макароны – 300 г;
  • консервированный тунец в масле – 200 г;
  • измельченные помидоры в собственном соку – 400 мл;
  • томатная паста – 2 ст. л.;
  • лук – 2 шт.;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • подсолнечное масло – 2 ст. л.;
  • сливочное масло – 0,5 ст. л.;
  • орегано – 1 ч. л.;
  • лимонная цедра – щепотка;
  • свежая петрушка;
  • черный молотый перец;
  • соль крупного помола.

По желанию можно посыпать готовое блюдо тертым сыром, добавить сладкий перец или маслины.

Способ приготовления

Во вместительной кастрюле вскипятите 2,5 л воды и добавьте 1 ст. л. соли. Отварите макароны, выключив конфорку за 1 минуту до состояния альденте (полуготовности).

Смажьте разогретую сковороду растительным и сливочным маслом, нарежьте лук и обжаривайте его до золотистого оттенка. Нарежьте чеснок пластинками и добавьте его к луку. Затем всыпьте черный перец, орегано и добавьте томатную пасту, все хорошо перемешав.

Добавьте измельченные помидоры и ¼ стакана жидкости из банки, где они находились. Тушите соус 5 минут на минимальном огне.

Достаньте тунец, слейте масло и разомните рыбу вилкой.

Макароны переложите в сковороду с соусом, добавив 2 ст. л. воды после варки. Все перемешайте и добавьте тунец. Еще раз перемешайте и тушите на минимальном огне 2 минуты.

Для подачи посыпьте пасту нарезанной петрушкой, лимонной цедрой и черным молотым перцем.

Ранее портал «Городовой» рассказал, какой картофель нельзя употреблять в пищу.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Оцените новость Сообщить об ошибке
