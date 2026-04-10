Городовой / Полезное / Увидели это на картофеле? Сразу его выбрасывайте! Признаки накопления токсина и меры предосторожности
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Увидели это на картофеле? Сразу его выбрасывайте! Признаки накопления токсина и меры предосторожности

Опубликовано: 10 апреля 2026 23:29
 Проверено редакцией
Legion-Media
Какой картофель непригоден в пищу и как его распознать

Эксперт Дзен-канала «Наш уютный дом» рассказал, как определить испортившиеся клубни, которые опасно употреблять в пищу.

Самый распространенный для картофеля токсин – это соланин. Он накапливается, если урожай долго хранится на свету или при высокой влажности. Признаки его наличия – прорастание клубней и зеленые пятна на их поверхности. Даже если такие клубни выглядят свежими и крепкими, лучше их выбросить. Соланин почти не разрушается при термической обработке.

Если картофель хранили рядом с удобрениями или химическими веществами, употреблять его в пищу тоже нельзя.

Наконец, если от картофеля идет легкий неприятный запах – выбрасывайте его, даже если внешне он выглядит полностью здоровым.

Как правильно хранить картофель

Держать урожай нужно в прохладном, темном и сухом месте – соланин не выносит таких условий. Время от времени перебирайте клубни и сразу же избавляйтесь от поврежденных, больных и сморщенных экземпляров.

Также полезно обрабатывать места хранения урожая средствами против грибка и плесени.

Ранее портал «Городовой» рассказал, чем подкормить чеснок в апреле.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью