Увидели это на картофеле? Сразу его выбрасывайте! Признаки накопления токсина и меры предосторожности

Эксперт Дзен-канала «Наш уютный дом» рассказал, как определить испортившиеся клубни, которые опасно употреблять в пищу.
Самый распространенный для картофеля токсин – это соланин. Он накапливается, если урожай долго хранится на свету или при высокой влажности. Признаки его наличия – прорастание клубней и зеленые пятна на их поверхности. Даже если такие клубни выглядят свежими и крепкими, лучше их выбросить. Соланин почти не разрушается при термической обработке.
Если картофель хранили рядом с удобрениями или химическими веществами, употреблять его в пищу тоже нельзя.
Наконец, если от картофеля идет легкий неприятный запах – выбрасывайте его, даже если внешне он выглядит полностью здоровым.
Как правильно хранить картофель
Держать урожай нужно в прохладном, темном и сухом месте – соланин не выносит таких условий. Время от времени перебирайте клубни и сразу же избавляйтесь от поврежденных, больных и сморщенных экземпляров.
Также полезно обрабатывать места хранения урожая средствами против грибка и плесени.
Ранее портал «Городовой» рассказал, чем подкормить чеснок в апреле.