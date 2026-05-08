Ни шагу в парк и скорость бега: за что питерские курьеры заплатили 2 миллиона штрафов

За все время ограничений административные наказания получили всего 479 курьеров.

Прошлым летом жизнь питерских курьеров круто изменилась. Смольный всерьез взялся за доставщиков на электросамокатах и велосипедах.

Прошел почти год, и уже можно понять: стали ли наши тротуары безопаснее или всё осталось по-прежнему?

10 км/ч и ни шагу в парк

Самое громкое правило — это ограничение скорости. Теперь на тротуарах и в пешеходных зонах курьер не может разгоняться быстрее 10 км/ч. Для сравнения: это скорость очень быстрого шага или легкого бега.

Кроме того, во многих местах города теперь висит невидимый «кирпич». Курьерам закрыли въезд в большинство парков и скверов.

В четырех центральных районах (Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском) список запретных улиц стал еще длиннее.

Курьеров стало больше, а штрафов — не очень

Интересный факт: несмотря на все запреты, армия доставщиков в Петербурге только растет. Сейчас их уже около 65 тысяч.

За всё время работы новых правил наказали рублем 479 человек. Сумма штрафов перевалила за 2 миллиона рублей, сообщает neva.today.

Чаще всего курьеров ловят на двух вещах:

Заезд в «запретку» (парки и закрытые улицы). Нарушение дресс-кода. Да-да, внешний вид теперь тоже под контролем.

Номер на спине и «умный» самокат

Власти обязали компании кикшеринга ставить на транспорт специальные трекеры. Теперь самокат сам «знает», где он находится.

Как только курьер заезжает на тротуар, техника автоматически сбрасывает скорость. Обмануть систему не получится.

Кстати, из дополнительных нововведений: теперь у каждого крупного сервиса доставки есть свои стандарты формы.

У курьеров должны быть чистые термокороба и заметная одежда со светоотражателями. А главное — уникальный номер на сумке. Это сделано для того, чтобы любой прохожий мог пожаловаться на лихача, просто запомнив цифры.

Праздники без колес

Ближайшее испытание для самокатчиков — майские праздники. С 6 по 9 мая центр города и некоторые другие районы (например, Московский и Фрунзенский) станут зоной, свободной от СИМ.

Сервисы «Яндекс», «Юрент» и Whoosh уже обновляют карты. В дни репетиций и самого Парада Победы аренда самокатов там будет просто недоступна, а личные устройства могут попросить спешиться.

Ранее «Городовой» рассказывал, как Петербург усилил контроль над самокатами.