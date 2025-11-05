Не раньше, чем за две недели: Песков о старте приема вопросов к «Прямой линии» с Путиным

К началу прямого общения президента России Владимира Путина с гражданами вопросы начнут собирать за две недели до намеченного события. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал об этом в интервью ТАСС.
К сбору обращений планируется привлечь новейшие технические решения.
Дмитрий Песков пояснил, что приём вопросов будет вестись с помощью широкого набора инструментов, включая использование искусственного интеллекта.
«Это позволит нам буквально в максимально оперативном режиме до президента доводить в ходе подготовки весь срез общественного мира»,
— добавил пресс-секретарь президента.
Прямая линия, во время которой глава государства отвечает на обращения жителей страны, проводится с 2001 года. В последние годы она объединена с итоговой пресс-конференцией под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».
В 2025 году она пройдет в декабре, а организация этого мероприятия требует сложной подготовки.