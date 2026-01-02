2-3 дня или неделя: как часто менять губку, чтобы не мыть посуду бактериями

Кухонная губка, незаменимый инструмент ежедневной уборки, таит в себе больше опасностей, чем кажется.
Анастасия Савчук, генеральный директор клининговой компании «Настенька» и эксперт по уборке, назвала сроки, которые шокируют большинство хозяек, но являются залогом настоящей чистоты.
Как часто менять губку, чтобы не мыть посуду бактериями?
«Смотрите, губку желательно, если вы моете там посуду достаточно часто, вообще ее можно менять каждые 2-3 дня», — заявляет эксперт в беседе с «Городовой».
В мире профессиональной уборки правила еще строже:
«То есть в профессиональном клининге это вообще одноразовая вещь. Вы помыли что-то этой губкой, вы ее выбросили».
Однако, признает Савчук, в домашних условиях этот подход не всегда реализуем.
«Я понимаю, что хозяйки так не делают, они моют губкой, пока она уже не перестает быть похожа на губку».
В качестве компромисса эксперт советует золотое правило:
«Но хотя бы раз в неделю губку менять».
Мясо и рыба — табу! Что делать с губкой после разделки?
Особое внимание следует уделить губкам, контактировавшим с сырыми продуктами.
«И, конечно же, если вы мясо или рыбу разделывали, там будет специфический запах. И, конечно же, этой губкой уже ничего не стоит мыть. Её стоит действительно выбросить», — предупреждает Анастасия Савчук.
В таких случаях замена губки должна произойти незамедлительно, не дожидаясь даже еженедельного срока.