Загляните в окна, где писали ленинградскую симфонию: дом в Петербурге, полный призраков революции и гениев

Роскошные квартиры быстро стали коммунальными. Здесь жили революционеры, инженеры, художники и партийная элита. Многие обитатели дома позже стали жертвами репрессий — в 1930-е аресты прошли более чем в половине квартир.
Шостакович и звуки Ленинградской симфонии
Композитор поселился здесь в 1937 году, в квартире №5. Именно в этих стенах он писал первые части Седьмой симфонии — той самой, что прозвучала в осаждённом Ленинграде.
Сегодня на доме установлена мемориальная доска и бюст Дмитрия Шостаковича.
Квартира Кирова и "высокие гости"
С 1926 по 1934 год в доме жил Сергей Киров. У него бывали Сталин, Орджоникидзе, Ворошилов и Бухарин. После убийства Кирова этот адрес стал одним из самых известных в Ленинграде — здесь открыли музей-квартиру, действующий до сих пор.
Дом художников, актёров и поэтов
Мастерские на мансардах занимали Константин Маковский, Евгений Кибрик, Андрей Мыльников. Здесь жили актёр Николай Черкасов, певица Елизавета Збруева, поэт Александр Прокофьев.
Дом дышал искусством — и продолжает дышать им сегодня.
Адрес, где сходятся времена
Сейчас в доме — театр "Остров", редакции журналов и квартиры потомков прежних жильцов. Фасады пережили революцию, блокаду и перестройку, но главное здесь — память.