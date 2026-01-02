Городовой / Город / Загляните в окна, где писали ленинградскую симфонию: дом в Петербурге, полный призраков революции и гениев
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Вплоть до потери сознания»: почему заманчивое купание в проруби может обернуться трагедией Общество
«Китайский знать»: что нужно русскому для трудоустройства в Китае Общество
«Они недорогие, и очень много пустует»: почему в Китае жилье стоит намного дешевле, чем в России Общество
Дома, что плывут: как хаусботы и дебаркадеры покоряют берега Петербурга Город
9:45 – роковой час: тайна петербургских часов, предсказывающих смерть в Кунсткамере Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Лайфхак Праздники Эксклюзив
Категории
Общество Спорт Полезное

Загляните в окна, где писали ленинградскую симфонию: дом в Петербурге, полный призраков революции и гениев

Опубликовано: 2 января 2026 17:15
 Проверено редакцией
Дом художников, актёров и поэтов
Загляните в окна, где писали ленинградскую симфонию: дом в Петербурге, полный призраков революции и гениев
Городовой ру

Один адрес, сотни судеб — от партийных лидеров до великих музыкантов и художников.

Роскошные квартиры быстро стали коммунальными. Здесь жили революционеры, инженеры, художники и партийная элита. Многие обитатели дома позже стали жертвами репрессий — в 1930-е аресты прошли более чем в половине квартир.

Шостакович и звуки Ленинградской симфонии

Композитор поселился здесь в 1937 году, в квартире №5. Именно в этих стенах он писал первые части Седьмой симфонии — той самой, что прозвучала в осаждённом Ленинграде.

Сегодня на доме установлена мемориальная доска и бюст Дмитрия Шостаковича.

Квартира Кирова и "высокие гости"

С 1926 по 1934 год в доме жил Сергей Киров. У него бывали Сталин, Орджоникидзе, Ворошилов и Бухарин. После убийства Кирова этот адрес стал одним из самых известных в Ленинграде — здесь открыли музей-квартиру, действующий до сих пор.

Дом художников, актёров и поэтов

Мастерские на мансардах занимали Константин Маковский, Евгений Кибрик, Андрей Мыльников. Здесь жили актёр Николай Черкасов, певица Елизавета Збруева, поэт Александр Прокофьев.

Дом дышал искусством — и продолжает дышать им сегодня.

Адрес, где сходятся времена

Сейчас в доме — театр "Остров", редакции журналов и квартиры потомков прежних жильцов. Фасады пережили революцию, блокаду и перестройку, но главное здесь — память.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью