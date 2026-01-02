Городовой / Город / Адмиралтейство за 10 минут: какие речные переправы нужны Петербургу
Эксклюзив
Про Петербург
Адмиралтейство за 10 минут: какие речные переправы нужны Петербургу

Опубликовано: 2 января 2026 18:00
 Проверено редакцией
Речные трамваи
Адмиралтейство за 10 минут: какие речные переправы нужны Петербургу
globallookpress/ Belkin Alexey; NEWS.ru

Какие речные маршруты Петербургу действительно нужны?

Петербург, город на Неве, кажется, создан для речного транспорта. Однако, реальность оказывается куда более прагматичной.

Основатель студии VRN, городской планировщик, менеджер урбанистических проектов, автор Тelegram-канала «Вороньи мысли» Даниил Воронин поделился своим видением того, какие речные маршруты действительно могут быть востребованы, а какие остаются лишь красивой мечтой.

Формат переправы: Реальная потребность или дорогая игрушка?

«Что реально может работать в Петербурге? Это в формате переправы», — уверен Даниил Воронин.

В отличие от масштабных проектов, которые зачастую оказываются экономически невыгодными, формат переправы имеет потенциал. Такими местами могут стать районы, где планируется большая застройка, а ближайший мост находится далеко.

«Например, в сторону Новосаратовки, места, где планируется большая застройка, но при этом там ближайший мост Володарский», — приводит пример урбанист порталу «Городовой».

Маршрут от Новосаратовки или Уткиной Заводи до станции метро «Пролетарская» мог бы стать востребованным.

«То есть, там Новосавратовка, Уткина заводь… И чтобы потом, собрав всех этих пассажиров, он переплывал на другую сторону, к станции «Пролетарская», — описывает Воронин.

Такой проект, по его мнению, «вполне можно попробовать посчитать потенциальный пассажиропоток, экономику».

В прошлом году подобный формат уже был опробован в Петербурге: маршрут от Адмиралтейства до Петроградской стороны.

«Вместо того, чтобы там полчаса идти, можно было там за 10 минут перебраться. И стоило это удовольствие 100 рублей. Что тоже опять-таки не так дорого», — отмечает урбанист, подчеркивая, что «формат переправы более востребован».

Подобные переправы успешно действуют в Стамбуле и Амстердаме.

Популизм: Экономический взгляд на речной транспорт

Однако, когда речь заходит о возвращении речного транспорта, то есть, о создании полноценных маршрутов, сравнимых с общественным транспортом, — мнение Даниила Воронина становится резко критическим.

«Все, кто предлагают вернуть речной транспорт на реки, ну, эти люди либо оторваны от экономики проектов, ее вообще не считают и не представляют в целом ничего про экономику транспорта, ну, либо это просто популизм», — заявляет он.

«В текущих условиях, при всех расходах это все… очень дорого», — подчеркивает урбанист.

В качестве примера он приводит московские трамвайчики, которые считает «супер убыточным проектом».

Аналогию он проводит с московским монорельсом, который, будучи признанной ошибкой, все же был снесен, в отличие от «корабликов», с которыми «можно будет что-то потом придумать».

«Есть вопросы именно в транспортной функции данного вида транспорта. То есть, он скорее больше туристический», — заключает Даниил Воронин, подводя черту под обсуждением потенциала речного транспорта в качестве полноценной альтернативы наземному.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Город
