Адмиралтейство за 10 минут: какие речные переправы нужны Петербургу

Петербург, город на Неве, кажется, создан для речного транспорта. Однако, реальность оказывается куда более прагматичной.

Основатель студии VRN, городской планировщик, менеджер урбанистических проектов, автор Тelegram-канала «Вороньи мысли» Даниил Воронин поделился своим видением того, какие речные маршруты действительно могут быть востребованы, а какие остаются лишь красивой мечтой.

Формат переправы: Реальная потребность или дорогая игрушка?

«Что реально может работать в Петербурге? Это в формате переправы», — уверен Даниил Воронин.

В отличие от масштабных проектов, которые зачастую оказываются экономически невыгодными, формат переправы имеет потенциал. Такими местами могут стать районы, где планируется большая застройка, а ближайший мост находится далеко.

«Например, в сторону Новосаратовки, места, где планируется большая застройка, но при этом там ближайший мост Володарский», — приводит пример урбанист порталу «Городовой».

Маршрут от Новосаратовки или Уткиной Заводи до станции метро «Пролетарская» мог бы стать востребованным.

«То есть, там Новосавратовка, Уткина заводь… И чтобы потом, собрав всех этих пассажиров, он переплывал на другую сторону, к станции «Пролетарская», — описывает Воронин.

Такой проект, по его мнению, «вполне можно попробовать посчитать потенциальный пассажиропоток, экономику».

В прошлом году подобный формат уже был опробован в Петербурге: маршрут от Адмиралтейства до Петроградской стороны.

«Вместо того, чтобы там полчаса идти, можно было там за 10 минут перебраться. И стоило это удовольствие 100 рублей. Что тоже опять-таки не так дорого», — отмечает урбанист, подчеркивая, что «формат переправы более востребован».

Подобные переправы успешно действуют в Стамбуле и Амстердаме.

Популизм: Экономический взгляд на речной транспорт

Однако, когда речь заходит о возвращении речного транспорта, то есть, о создании полноценных маршрутов, сравнимых с общественным транспортом, — мнение Даниила Воронина становится резко критическим.

«Все, кто предлагают вернуть речной транспорт на реки, ну, эти люди либо оторваны от экономики проектов, ее вообще не считают и не представляют в целом ничего про экономику транспорта, ну, либо это просто популизм», — заявляет он.

«В текущих условиях, при всех расходах это все… очень дорого», — подчеркивает урбанист.

В качестве примера он приводит московские трамвайчики, которые считает «супер убыточным проектом».

Аналогию он проводит с московским монорельсом, который, будучи признанной ошибкой, все же был снесен, в отличие от «корабликов», с которыми «можно будет что-то потом придумать».