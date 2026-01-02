Городовой / Город / Хотите увидеть Россию, которой больше нет? Этот дом в Петербурге — машина времени
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Вплоть до потери сознания»: почему заманчивое купание в проруби может обернуться трагедией Общество
«Китайский знать»: что нужно русскому для трудоустройства в Китае Общество
«Они недорогие, и очень много пустует»: почему в Китае жилье стоит намного дешевле, чем в России Общество
Дома, что плывут: как хаусботы и дебаркадеры покоряют берега Петербурга Город
9:45 – роковой час: тайна петербургских часов, предсказывающих смерть в Кунсткамере Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Лайфхак Праздники Эксклюзив
Категории
Общество Спорт Полезное

Хотите увидеть Россию, которой больше нет? Этот дом в Петербурге — машина времени

Опубликовано: 2 января 2026 16:15
 Проверено редакцией
Дом в Рождествено
Хотите увидеть Россию, которой больше нет? Этот дом в Петербурге — машина времени
Городовой ру

Когда-то здесь был усадебный дом, а теперь — место, где живёт память.

На высоком берегу Оредежа, среди лип и клёнов, стоит дом с белыми колоннами и лёгким портиком. Сюда ведёт старая аллея — как будто времени нет, и за поворотом вот-вот покажется карета.

Это усадьба Рождествено, одно из немногих мест Ленинградской области, где сохранился дух русской провинции XVIII–XIX веков и память о семье писателя Владимира Набокова.

От "городнического дома" до усадьбы Рукавишниковых

Дом в Рождествено построили в конце XVIII века — архитектор точно неизвестен, но исследователи называют имена Ивана Старова, Фёдора Волкова, Николая Львова.

Первоначально это был "городнический дом", типовая резиденция для чиновника, но вскоре его окружили парком, хозяйственными постройками и прудами.

В XIX веке усадьба переходила из рук в руки, пока в 1890 году её не купил золотопромышленник Иван Рукавишников — дед Владимира Набокова по матери.

После его смерти усадьба осталась за сыном Василием, а затем перешла к Владимиру Набокову, став частью семейного мира, где проводили лето и дети писателя.

После империи

После революции Рождествено, как и многие усадьбы, потеряло хозяев. Здесь поочерёдно размещались техникум, школа, библиотека. Но удивительно — дом выжил.

В 1959 году в нём открыли общественный музей, а спустя годы — государственный музей истории усадьбы и семьи Набоковых.

Пожар и возрождение

В 1995 году в доме случился пожар — выгорела крыша, рухнули перекрытия, уничтожена часть интерьеров. Но усадьба была восстановлена по архивным чертежам под руководством архитектора Александра Сёмочкина.

В 2002 году музей снова открыл двери для посетителей. Сегодня музей хранит фотографии, письма и вещи, связанные с жизнью усадьбы и семьи Набоковых.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью