«Не всегда экономически оправдана»: почему покупка пенсионных балов может обернуться разорением

Где правда, а где миф о пенсии?

Пенсионная система в России часто вызывает вопросы, особенно когда речь заходит о так называемых «пенсионных баллах» или коэффициентах.

Стоит ли их «покупать» и сколько это на самом деле стоит? Эксперт по пенсии Александр Михалев прояснил порталу «Городовой» ситуацию.

Стоимость “пенсионного коэффициента”: цифры для будущего

«Стоимость пенсионного коэффициента меняется ежегодно», — сообщает Александр Михалев.

По данным на 2025 год, «официальные публикации приводят значения порядка ~145,7 ₽ за один балл при расчёте страховой части». Это цена одного балла, который формирует будущую пенсию.

Если говорить о добровольных взносах, то минимальные суммы для их расчета зависят от МРОТ. Например, «~59 241,6 ₽ за год при минимальном взносе, что даёт ≈0,98–0,975 балла».

Это означает, что, внося минимальный добровольный взнос, можно заработать чуть меньше одного балла.

“Покупка” баллов: дорогое удовольствие?

Возможность «купить» пенсионные баллы существует, но эксперт предупреждает:

«она дорогая и не всегда экономически оправдана».

Вместо того чтобы тратить деньги на покупку баллов, «выгоднее работать официально и/или исправлять ошибки в учёте».

Легально накопить баллы можно различными способами, и «покупка» — лишь один из них, причем далеко не самый эффективный.

Легальные пути к пенсионным баллам: выбор за каждым

Александр Михалев выделяет несколько основных легальных способов накопления пенсионных баллов:

Официальная работа: Это самый простой и надежный способ. Работодатель уплачивает страховые взносы за работника, которые идут в счет формирования его пенсии.

Добровольные взносы: Индивидуальные предприниматели и самозанятые могут уплачивать страховые взносы добровольно.

«Покупка» баллов: Через добровольные взносы, как уже упоминалось, но этот путь требует тщательного расчета.

Социальные периоды: Периоды, когда человек не работал, но за него уплачивались страховые взносы (например, декрет, служба в армии), также засчитываются в стаж и баллы.

Исправление ошибок в учёте: Иногда в пенсионных документах могут быть допущены ошибки. Их своевременное исправление поможет получить заслуженные баллы.

«Механизмы юридически закреплены, но детали (стоимость балла, минимальные требования, порядок признания периодов) регулярно меняются — поэтому лучше проверять актуальные данные в ПФР и на Госуслугах», — резюмирует эксперт.

Для формирования достойной пенсии важно разбираться в системе и следить за изменениями.