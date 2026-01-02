Морозный тромбоз: правда и мифы о влиянии холода на кровь

Чем ниже градус, тем гуще кровь.

В условиях пониженной температуры кровь, образно выражаясь, становится «гуще». Это изменение может спровоцировать образование тромбов — кровяных сгустков, которые способны перекрыть просвет сосудов.

Тромбоз против атеросклероза

Чем это грозит пожилым. Об этом порталу «Городовой» рассказала терапевт, кардиолог Юлия Маршинцева.

Она отметила, что важно различать тромбоз и атеросклероз. Атеросклеротические бляшки — это отложения кальция и других веществ в стенках сосудов, ведущие к их уплотнению и сужению.

Тромбоз же связан с агрегацией тромбоцитов — клеток крови, которые склеиваются друг с другом, образуя мягкое сгусток.

«Бляшка — это атеросклероз, отложение кальция в сосудах. А тромбоз — это когда тромбоциты наши склеиваются друг с другом», — поясняет кардиолог Юлия Маршинцева.

Несмотря на разные механизмы образования, конечный результат может быть одинаковым. Это особенно актуально для людей, находящихся в группе высокого риска.

«В принципе, причины разные, но исход один — это инфаркт или инсульт».

Профилактика в холодное время: когда стоит обратиться к врачу

Для лиц с уже существующими сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесших инфаркты или инсульты, а также для пожилых людей, в период холодов может быть рекомендован прием антиагрегантов — препаратов, снижающих вязкость крови и, соответственно, риск тромбообразования.

«Но в любом случае эти все препараты назначаются врачами, поэтому нужно дойти до врача, пообщаться», — подчеркивает специалист.

Врач, оценив индивидуальные риски, принимает решение о необходимости назначения таких препаратов, их дозировке или изменении текущей терапии.

«Делаем выводы, кому стоит все-таки быть осторожными. Это люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые имеют терапию, которые ранее перенесли, например, инфаркт, инсульт, у кого давление, пожилые люди», — резюмирует кардиолог.

Призыв начинать закаливаться с малых лет звучит как важная рекомендация для укрепления организма на будущее.