От зонтиков к Лабубу: почему игрушки с лицами российских политиков стали хитами

На Петербургском международном экономическом форуме одним из самых обсуждаемых сувениров, которые давали за интервью, стали игрушки Лабубу с лицами известных российских политиков.
Эти забавные «монстрики» с широкой зубастой улыбкой и пушистым телом сейчас в тренде, а такие необычные игрушки на форуме привлекли к ним особенное внимание.
Что такое Лабубу и почему они популярны?
Лабубу — это игрушки, придуманные гонконгским дизайнером Касингом Лунгом и производимые в Китае. Они представляют собой милых, но немного странных монстриков с выразительными лицами и яркими цветами.
Весной 2025 года игрушки стали настоящим хитом в TikTok и у звезд мировой величины — их покупали и показывали такие знаменитости, как Лиза из Blackpink, Рианна и Ким Кардашьян.
Лабубу с лицами политиков — новый тренд ПМЭФ
На ПМЭФ 2025 возле стенда Московской области гостям бесплатно раздавали Лабубу с лицами российских политиков — Дмитрия Пескова, Сергея Лаврова, Эльвиры Набиуллиной, Дмитрия Медведева и других.
Игрушки были выполнены в двух цветах — сером и бежевом. Идея принадлежит телеканалу «360», который хотел показать деловой и светский характер форума.
Политики сами не остались в стороне: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал игрушку с собственным лицом «чудоватой», но признался, что забрал бы пару таких кукол для своих дочерей.
Ажиотаж на маркетплейсах
Несмотря на то, что на форуме Лабубу с лицами политиков раздавали бесплатно и официально они не продавались, на популярном сайте объявлений и других маркетплейсах уже появились предложения о продаже таких сувениров.
Цены на Лабубу с ПМЭФ доходят до 100 тысяч рублей, что делает их настоящим предметом коллекционирования и спекуляций. Правда никаких подтверждений оригинальности игрушек у продавцов нет, пишет Вечерняя Москва.
В то же время предприимчивые мастера делают кастомные версии этих игрушек с политическими лицами, но по гораздо более доступной цене — около 3 тысяч рублей.
Так, ажиотажем вокруг трендовых игрушек и форумом в Петербурге решили воспользоваться предприимчивые люди. В прошлом году торговали зонтиками, которые тоже выдавали гостям ПМЭФ.