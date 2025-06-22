От зонтиков к Лабубу: почему игрушки с лицами российских политиков стали хитами

Теперь игрушки, которые бесплатно раздавали на ПМЭФ, продают по баснословной цене.

На Петербургском международном экономическом форуме одним из самых обсуждаемых сувениров, которые давали за интервью, стали игрушки Лабубу с лицами известных российских политиков.

Эти забавные «монстрики» с широкой зубастой улыбкой и пушистым телом сейчас в тренде, а такие необычные игрушки на форуме привлекли к ним особенное внимание.

Что такое Лабубу и почему они популярны?

Лабубу — это игрушки, придуманные гонконгским дизайнером Касингом Лунгом и производимые в Китае. Они представляют собой милых, но немного странных монстриков с выразительными лицами и яркими цветами.

Весной 2025 года игрушки стали настоящим хитом в TikTok и у звезд мировой величины — их покупали и показывали такие знаменитости, как Лиза из Blackpink, Рианна и Ким Кардашьян.

Лабубу с лицами политиков — новый тренд ПМЭФ

На ПМЭФ 2025 возле стенда Московской области гостям бесплатно раздавали Лабубу с лицами российских политиков — Дмитрия Пескова, Сергея Лаврова, Эльвиры Набиуллиной, Дмитрия Медведева и других.

Игрушки были выполнены в двух цветах — сером и бежевом. Идея принадлежит телеканалу «360», который хотел показать деловой и светский характер форума.

Политики сами не остались в стороне: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал игрушку с собственным лицом «чудоватой», но признался, что забрал бы пару таких кукол для своих дочерей.

Ажиотаж на маркетплейсах

Несмотря на то, что на форуме Лабубу с лицами политиков раздавали бесплатно и официально они не продавались, на популярном сайте объявлений и других маркетплейсах уже появились предложения о продаже таких сувениров.

Цены на Лабубу с ПМЭФ доходят до 100 тысяч рублей, что делает их настоящим предметом коллекционирования и спекуляций. Правда никаких подтверждений оригинальности игрушек у продавцов нет, пишет Вечерняя Москва.

В то же время предприимчивые мастера делают кастомные версии этих игрушек с политическими лицами, но по гораздо более доступной цене — около 3 тысяч рублей.

Так, ажиотажем вокруг трендовых игрушек и форумом в Петербурге решили воспользоваться предприимчивые люди. В прошлом году торговали зонтиками, которые тоже выдавали гостям ПМЭФ.