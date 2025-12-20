Кронштадт надел тельняшку к Новому году: улицы и скверы в одном морском строю

В Кронштадте к новогодним праздникам оформили скверы и основные улицы, выбрав единую морскую тематику для украшений.
Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в своём канале в мессенджере. Жители и туристы уже могут видеть световые инсталляции в разных частях города.
На Якорной площади разместили живую ёлку, её высота составляет 15 метров. Рядом находится «Зимний сад», по которому можно прогуляться в праздничные дни.
Также в Кронштадте подготовили особое световое представление.
С 27 декабря по 14 января фасад Никольского Морского собора станет площадкой для светового шоу, посвящённого российским ремёслам и промыслам. Представления будут проходить с 18:00 до 22:00. В ночь на 1 января программу продлят до 03:00.
В разных районах города праздничные огни уже стали частью атмосферы, а главную ель Петербурга на Дворцовой площади также украсили и зажгли разноцветные гирлянды. Организаторы ожидают большой интерес со стороны горожан и гостей города.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».