Городовой / Город / Кронштадт надел тельняшку к Новому году: улицы и скверы в одном морском строю
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ключевая ставка — 16%: почему вкладчики улыбаются, а заемщики нет Город
Жемчуг по полису: ДМС для петербургских депутатов покроет ванны и психологов Город
Песков приоткрыл тайны новогоднего обращения Путина: чего ждать в главную минуту года Город
Спад аварийности на дорогах Петербурга: Смольный озвучил точную цифру Город
Петербург на два дня забудет про зиму: 20–21 декабря до +5 и дожди Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Туризм
Категории
Общество Спорт

Кронштадт надел тельняшку к Новому году: улицы и скверы в одном морском строю

Опубликовано: 20 декабря 2025 02:00
Кронштадт надел тельняшку к Новому году: улицы и скверы в одном морском строю
Кронштадт надел тельняшку к Новому году: улицы и скверы в одном морском строю
Global Look Press / Zamir Usmanov/

С конца декабря на фасаде Никольского Морского собора в городе начнут проводить световое шоу.

В Кронштадте к новогодним праздникам оформили скверы и основные улицы, выбрав единую морскую тематику для украшений.

Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в своём канале в мессенджере. Жители и туристы уже могут видеть световые инсталляции в разных частях города.

На Якорной площади разместили живую ёлку, её высота составляет 15 метров. Рядом находится «Зимний сад», по которому можно прогуляться в праздничные дни.

Также в Кронштадте подготовили особое световое представление.

С 27 декабря по 14 января фасад Никольского Морского собора станет площадкой для светового шоу, посвящённого российским ремёслам и промыслам. Представления будут проходить с 18:00 до 22:00. В ночь на 1 января программу продлят до 03:00.

В разных районах города праздничные огни уже стали частью атмосферы, а главную ель Петербурга на Дворцовой площади также украсили и зажгли разноцветные гирлянды. Организаторы ожидают большой интерес со стороны горожан и гостей города.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью