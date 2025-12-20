Налоги вырастут, но ненадолго: Путин назвал повышение временной мерой

В ходе общения с гражданами в рамках ежегодного прямого эфира президент России Владимир Путин рассказал, что основной задачей повышения налога на добавленную стоимость была стабилизация государственного бюджета.
Он подчеркнул, что этот вопрос долго обсуждался в правительстве и администрации президента. По словам Путина, благодаря принятому решению удалось добиться финансовой устойчивости.
Президент отметил, что рост налоговой нагрузки вызывает новые вызовы. Путин заявил:
«Правительство должно обратить на это внимание, мы об этом говорили неоднократно.
Когда повышается налоговое бремя, сразу появляется искушение уйти от уплаты этого налога. Здесь и раньше такая задача стояла, а сейчас она стала более актуальной.
Нужно избавиться от теневой экономики и от ухода в тень от неуплаты налогов. Это серьёзная задача».
Он добавил, что производственные предприятия, переходящие на новые налоговые правила, не должны оказаться в проигрыше, и пообещал, что этот вопрос будет поставлен перед кабинетом министров.
Глава государства обратил внимание, что нынешнее увеличение налогов не является постоянной мерой. Путин подчеркнул:
«Будет ли это вечно — конечно, нет. Конечная цель — это снижение налогового времени в будущем. И правительство исходит из того, что будет вести дело именно к этому. Я на это тоже рассчитываю».
