Городовой / Город / Жемчуг по полису: ДМС для петербургских депутатов покроет ванны и психологов
Жемчуг по полису: ДМС для петербургских депутатов покроет ванны и психологов

Опубликовано: 20 декабря 2025 02:30
Global Look Press / Petrov Sergey / news.ru

Городские власти выделят 40 миллионов рублей на реализацию соответствующего проекта.

С 2026 года депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, а также члены их семей, получат расширенный набор медицинских услуг по добровольному медицинскому страхованию.

В список оказались включены десять процедур жемчужных ванн, курс грязелечения, а также приемы у ряда специалистов, среди которых психолог и трихолог, сообщает Neva.Today.

Кроме того, программа предусматривает лабораторные анализы и инструментальные исследования, включая компьютерную и магнитно-резонансную томографию.

Комплекс медицинской поддержки будет обеспечен за счет средств городского бюджета, на эти цели планируется ежегодно тратить порядка 40 миллионов рублей.

Помимо основных процедур, страхование позволяет рассчитывать на дистанционные консультации врачей, в том числе психологическую помощь.

Также предусмотрено проведение плановых нейрохирургических операций, лечение у стоматолога, профессиональная чистка зубов, лечение у фониатра, колопроктолога, занятия лечебной физкультурой, а также сеансы классического и мануального массажа.

Автор:
Юлия Аликова
Город
