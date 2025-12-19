Вы пропустили настоящий Петербург, если не были здесь: гид раскрыла 3 места, где живет история

Петербург, воспеваемый в литературе как город дворцов и парадных проспектов, имеет и совершенно иную, более приземленную — но не менее важную — сторону.
Речь идет о его рынках, которые часто остаются за рамками стандартных экскурсионных маршрутов.
Искусствовед и гид по Санкт-Петербургу Ирина Полевая делится мнением о том, какие торговые точки сохранили дух города и заслуживают внимания.
Сенная площадь: место, где начиналась история
“Петербург как объект экскурсионного показа — вопрос любопытный,” — отмечает Ирина Полевая в беседе с «Городовой».
Конечно, невозможно говорить о старом Петербурге, не вспоминая Сенную площадь и её знаменитый базар. Исторически это было самое крупное и самое дешевое место торговли.
“Но на сам рынок, который сейчас живет и здравствует немножечко за углом, как правило, во время экскурсии никто не ходит”.
Однако, если маршрут гида пролегает по Петербургу Достоевского, то без Сенной не обойтись.
"Начинаем с Сенной площади. Конечно, говорим про то, что здесь был большой и самый дешевый рынок”.
Эти упоминания служат мостиком к пониманию быта горожан прошлых столетий.
Кузнечный рынок: туристический магнит прошлого
Век назад особой популярностью пользовался Кузнечный рынок. Его расположение оказалось чрезвычайно удачным — рядом с храмом Владимирской иконы Божьей Матери.
Именно эта близость к известному ориентиру и внешняя привлекательность сделали его фаворитом среди иностранных гостей.
“Туда водили очень много иностранцев, потому что им было любопытно посмотреть, как у нас устроены рынки. Он внешне симпатичный, так что вот этот рынок очень часто показывали”.
Но сегодня ситуация изменилась: для местных жителей и соотечественников, приезжающих в город, Кузнечный рынок утратил свою экскурсионную привлекательность.
Апраксин двор: машина времени для местных
“Скорее людям нашим интересен Апраксин двор”, — утверждает Ирина Полевая, выделяя главную точку интереса для современной аудитории.
Знаменитая «Апрашка» по сей день сохранила дух давно минувших дней. Погружение в эту торговую среду сродни путешествию во времени:
“Такая машина времени своеобразная. Попадая туда, вы как будто лет на 20 переноситесь”.
Именно Апраксин двор привлекает тех, кто ищет подлинный, неглянцевый Петербург.
“Про него тоже всегда вспоминаем. И самые большие любители рынков туда тоже могут заглянуть”.
Более того, для знатоков истории здесь есть что изучить с точки зрения архитектуры.
“Туда некоторые коллеги, я знаю, даже делали экскурсии, не была сама, но там есть на что посмотреть. Например, самый первый, Пассаж”.
Это крытое торговое помещение — более старая и утилитарная версия роскошных городских Пассажей, которая до сих пор активно используется по своему прямому назначению.
Эти рынки — живые свидетели истории, предлагающие иной, непарадный взгляд на Северную столицу.
