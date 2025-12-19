Вы пропустили настоящий Петербург, если не были здесь: гид раскрыла 3 места, где живет история

Петербург, воспеваемый в литературе как город дворцов и парадных проспектов, имеет и совершенно иную, более приземленную — но не менее важную — сторону.

Речь идет о его рынках, которые часто остаются за рамками стандартных экскурсионных маршрутов.

Искусствовед и гид по Санкт-Петербургу Ирина Полевая делится мнением о том, какие торговые точки сохранили дух города и заслуживают внимания.

Сенная площадь: место, где начиналась история

“Петербург как объект экскурсионного показа — вопрос любопытный,” — отмечает Ирина Полевая в беседе с «Городовой».

Конечно, невозможно говорить о старом Петербурге, не вспоминая Сенную площадь и её знаменитый базар. Исторически это было самое крупное и самое дешевое место торговли.

“Но на сам рынок, который сейчас живет и здравствует немножечко за углом, как правило, во время экскурсии никто не ходит”.

Однако, если маршрут гида пролегает по Петербургу Достоевского, то без Сенной не обойтись.

"Начинаем с Сенной площади. Конечно, говорим про то, что здесь был большой и самый дешевый рынок”.

Эти упоминания служат мостиком к пониманию быта горожан прошлых столетий.

Кузнечный рынок: туристический магнит прошлого

Век назад особой популярностью пользовался Кузнечный рынок. Его расположение оказалось чрезвычайно удачным — рядом с храмом Владимирской иконы Божьей Матери.

Именно эта близость к известному ориентиру и внешняя привлекательность сделали его фаворитом среди иностранных гостей.

“Туда водили очень много иностранцев, потому что им было любопытно посмотреть, как у нас устроены рынки. Он внешне симпатичный, так что вот этот рынок очень часто показывали”.

Но сегодня ситуация изменилась: для местных жителей и соотечественников, приезжающих в город, Кузнечный рынок утратил свою экскурсионную привлекательность.

Апраксин двор: машина времени для местных

“Скорее людям нашим интересен Апраксин двор”, — утверждает Ирина Полевая, выделяя главную точку интереса для современной аудитории.

Знаменитая «Апрашка» по сей день сохранила дух давно минувших дней. Погружение в эту торговую среду сродни путешествию во времени:

“Такая машина времени своеобразная. Попадая туда, вы как будто лет на 20 переноситесь”.

Именно Апраксин двор привлекает тех, кто ищет подлинный, неглянцевый Петербург.

“Про него тоже всегда вспоминаем. И самые большие любители рынков туда тоже могут заглянуть”.

Более того, для знатоков истории здесь есть что изучить с точки зрения архитектуры.

“Туда некоторые коллеги, я знаю, даже делали экскурсии, не была сама, но там есть на что посмотреть. Например, самый первый, Пассаж”.

Это крытое торговое помещение — более старая и утилитарная версия роскошных городских Пассажей, которая до сих пор активно используется по своему прямому назначению.

Эти рынки — живые свидетели истории, предлагающие иной, непарадный взгляд на Северную столицу.

