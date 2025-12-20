Городовой / Город / Ключевая ставка — 16%: почему вкладчики улыбаются, а заемщики нет
Опубликовано: 20 декабря 2025 03:00
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Банк России принял решение снизить ключевую ставку с прежних 16,5%.

Банк России объявил о снижении ключевой ставки с прежнего показателя 16,5% до 16%, сообщает пресс-служба ведомства.

За последние три года, российская экономика выросла на 9,7%. Этот прирост оказался значительно выше, чем показатели, зафиксированные в государствах Европы за тот же период.

Власти подчеркивали, что такая динамика стала возможной благодаря устойчивому развитию ключевых отраслей.

Президент России Владимир Путин особо отметил позитивные тенденции на рынке труда. По его словам, в прошлом году уровень безработицы обновил исторический минимум, составив 2,5%. В текущем году он стал еще ниже.

Автор:
Юлия Аликова
Город
