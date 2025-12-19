Секретная Мекка Петербурга: как попасть в «тайный клуб» шопинга и найти винил, который стоит миллион

Шопинг для ценителей и охотников за сокровищами.

Помимо исторически значимых базаров, вроде Сенной площади или Апраксина двора, в Петербурге существуют торговые пространства, которые не попадают в стандартные туристические маршруты, но обладают уникальной атмосферой и ассортиментом.

Ирина Полевая, искусствовед и гид по Санкт-Петербургу, выделяет Удельный рынок — место, куда целенаправленно едут за раритетами.

За границами экскурсионных троп

Удельный рынок расположен далеко от центра, что сразу выводит его за пределы типичных пешеходных экскурсий.

“Рынок, который совсем не в центре, то есть он не входит в экскурсионные маршруты, туда надо ехать отдельно, но рынок известный на Удельный,” — уточняет Ирина Полевая в беседе с «Городовой».

Это место требует от посетителя осознанного выбора и готовности к поездке.

Авторские туры: охота за сокровищами

Несмотря на удаленность, "Уделка" привлекает неформальные группы любителей. Интерес к этому базару настолько велик, что даже появляются специализированные, авторские туры.

“Туда вводят даже какие-то авторские программы,” — отмечает гид.

Удивляет тот факт, что проводниками в этом необычном мире шопинга выступают не только узкие специалисты по барахолкам, но и представители культурной элиты.

Например, известно, что известный фотограф, связанный с Эрмитажем, Юрий Молотковец, организовывал туда выезды для желающих.

“Я знаю, у него были туда какие-то выезды с желающими приобщиться к этому виду шопинга”.

Что ищут на "Уделке"?

"Уделка" — это настоящая Мекка для коллекционеров и тех, кто ищет уникальные предметы для интерьера или работы.

“Если вам хочется вот тех самых виниловых пластинок или какого-то раритета, то там это все можно приобрести.

”Успех поисков здесь напрямую зависит от опыта посетителя: надо, конечно, уметь искать, выбирать”.

На рынке присутствуют как профессиональные продавцы, которые могут установить весьма высокие цены на эксклюзивный товар, так и обычные жители, продающие личные вещи.

“Там есть те, кто занимается этим всем профессионально, и цены, значит, будут у них достаточно высокие. Но есть и просто пенсионеры, которые продают своё”.

Знание правил “игры” и умение быстро сориентироваться позволяет найти настоящие находки.

“И если знать, как быстро сориентироваться, то, в принципе, там можно даже найти очень хорошие вещи и по симпатичной цене”.

Удельный рынок, по мнению эксперта, — это весьма любопытное место, которое стоит посетить любителям раритета, в том числе дизайнерам, которые часто ищут там уникальный реквизит для съемок или декоративные элементы.

