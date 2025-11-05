Большая Морская, 23: дом, который знает истинную цену роскоши (и вы должны это увидеть!)

На углу Большой Морской улицы стоит дом, который знает цену роскоши.
Когда Павел Демидов, брат знаменитого мецената и промышленника Николая Демидова, решил обзавестись петербургским особняком, он пригласил архитектора, которому доверяли императоры — Огюста Монферрана. Того самого, кто возводил Исаакиевский собор.
В 1836 году Монферран переделал старое здание купца Панкова в настоящий дворец. Беломраморные атланты и кариатиды, герб Демидовых с крылатой "Славой" над входом, малахитовые колонны и бронзовые украшения — дом словно стал младшим братом Исаакия, только более земным и светским.
Малахит, Италия и перемены
В 1910 году дом приобрёл посол короля Италии. Герб Демидовых аккуратно изменили — чтобы он больше напоминал итальянский, — и особняк стал дипломатической резиденцией.
После революции малахитовое убранство вывезли: колонны, камины, мрамор и паркет исчезли бесследно. Дом лишился былого блеска, но выстоял.
Дом, что пережил королей и институты
Позднее здесь располагались посольство, консульство Италии, а затем советский институт "Гипростанок". Беломраморные фонтаны в нишах давно не работают, но фасад с кариатидами по-прежнему хранит память о времени, когда в этом доме звучала итальянская речь и сверкал малахит.