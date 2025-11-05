Городовой / Город / Большая Морская, 23: дом, который знает истинную цену роскоши (и вы должны это увидеть!)
Опубликовано: 5 ноября 2025 17:15
Когда-то здесь сверкал малахит и звучала итальянская речь.

На углу Большой Морской улицы стоит дом, который знает цену роскоши.

Когда Павел Демидов, брат знаменитого мецената и промышленника Николая Демидова, решил обзавестись петербургским особняком, он пригласил архитектора, которому доверяли императоры — Огюста Монферрана. Того самого, кто возводил Исаакиевский собор.

В 1836 году Монферран переделал старое здание купца Панкова в настоящий дворец. Беломраморные атланты и кариатиды, герб Демидовых с крылатой "Славой" над входом, малахитовые колонны и бронзовые украшения — дом словно стал младшим братом Исаакия, только более земным и светским.

Малахит, Италия и перемены

В 1910 году дом приобрёл посол короля Италии. Герб Демидовых аккуратно изменили — чтобы он больше напоминал итальянский, — и особняк стал дипломатической резиденцией.

После революции малахитовое убранство вывезли: колонны, камины, мрамор и паркет исчезли бесследно. Дом лишился былого блеска, но выстоял.

Дом, что пережил королей и институты

Позднее здесь располагались посольство, консульство Италии, а затем советский институт "Гипростанок". Беломраморные фонтаны в нишах давно не работают, но фасад с кариатидами по-прежнему хранит память о времени, когда в этом доме звучала итальянская речь и сверкал малахит.

Автор:
Елизавета Астахова
