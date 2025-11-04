«Обдать кипятком или запечь»: шеф-повар объяснил, как избавить рябину от горечи

Рябина — ягода, известная своим терпким, горьковатым вкусом, но обладающая множеством полезных свойств.

Ее сок обладает мощными антибактериальными, мочегонными, кровоочищающими и вяжущими свойствами.

Плоды рябины — настоящая витаминная бомба: они содержат больше витаминов А и С, чем морковь и лимоны, а также богаты калием, цинком и медью.

Особую ценность представляет сорбоза – вещество, из которого получают натуральный сахарозаменитель сорбит. Этот подсластитель рекомендован больным сахарным диабетом, так как он не вызывает резких скачков сахара в крови.

Шеф-повар Святослав Спиваков рассказал порталу «Городовой», как сделать эту ягоду не только полезной, но и вкусной, а также какие блюда можно из нее приготовить.

«Обдать кипятком или запечь»: диетолог раскрывает тайны рябины

Главный вопрос, который часто возникает при мысли о рябине — как избавиться от ее присущей горечи?

Святослав Спиваков Шеф-повар «Чтобы убрать горечь из рябины, ее надо обдать кипятком или запечь недолгое время», — советует Спиваков.

Кроме того, «желательно добавлять сахар», что делает ягоду более приятной на вкус. Эти простые способы обработки позволяют раскрыть скрытый потенциал рябины, делая ее пригодной для кулинарных экспериментов.

Не только варенье: рецепты из рябины, которые удивят

«Из нее делают и варенья, и джемы. Настойки», — перечисляет шеф-повар традиционные способы приготовления.

Однако, возможности рябины не ограничиваются этим. После соответствующей обработки, ягода может стать основой для разнообразных блюд, привнося в них не только пользу, но и интересный вкусовой акцент.