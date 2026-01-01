«Зайцы-мутанты» и «Трезини под шубой»: какие петербургские памятники чаще всего становятся предметом шуток

Санкт-Петербург, город с богатой историей и множеством памятников, не обходит стороной и произведения, вызывающие неоднозначную реакцию.
Экскурсовод Дмитрий Рыпин поделился с порталом «Городовой» своим взглядом на скульптуры, которые часто вызывают споры как у горожан, так и у туристов.
Андрей Сахаров: бесформенность или символ?
Один из самых обсуждаемых памятников — Андрею Сахарову, выполненный Левоном Лазаревым.
«Он просто некрасив, он уродлив», — отмечает Рыпин.
Памятник, по мнению экскурсовода, не отражает ни «твердости духа», ни «слабости здоровья» ученого.
«Бесформенный какой-то он», — резюмирует он.
«Что хотел сказать Левон Лазарев? Не понял».
Отсутствие в скульптуре образа человека, участвовавшего в создании атомной бомбы и ставшего символом мира, кажется упущением.
«Зайцы-мутанты» и «Дорогами Петра»: потерянные смыслы?
Рыпин также упоминает «Петропавловских зайцев», называя их «зайцами-мутантами». Хотя это, возможно, и не полноценные памятники, «дети иногда вздрагивают от размера этих зайцев».
Более интересной, но труднодоступной, названа скульптурная серия «Дорогами Петра» у домика Петра I. Несмотря на то, что «все подписано», «логика» расположения объектов остается непонятной.
«Трезини под шубой»: архитектурное недоумение
Особое внимание экскурсовод уделил памятнику Доменико Трезини, установленному у съезда с Благовещенского моста.
«Мы иногда этот памятник называем „Трезини под шубой“», — с иронией говорит Рыпин.
Скульптура, изображающая архитектора в объемной одежде, напоминающей шубу, вызывает вопросы:
«Как будто бы вот в этом городе, где не было дорог, только водные пути, можно было ходить в такой какой-то огромной женской шубе».
Странный предмет в руках — циркуль или аршин — и «нелепая улыбка» завершают образ, который, по мнению Рыпина, совсем не отражает значимость Трезини как первого строителя города.
«Это первый строитель города, человек, который работал и создал нам множество зданий, планировки. И вот такой романтичный памятник Филиппу Киркорову. Странно».
Искусство, вызывающее споры
Эти памятники, независимо от их художественной ценности, безусловно, привлекают внимание и становятся объектом дискуссий.
Они напоминают, что искусство — это не всегда однозначность, а иногда — повод для размышлений и даже критики.