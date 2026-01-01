После Рождества на помойку? Когда убирать елку в 2026-м, чтобы не прогневить Лошадь

Новогодние каникулы подходят к концу, а ваш пушистый символ праздника все еще наряжен и смотрит на вас грустными огоньками? Вопрос о его «эвакуации» ежегодно разделяет семьи на два лагеря: прагматиков и романтиков.
Большинство росян (около 32%) предпочитает убирать красавицу во второй половине января, после старого Нового года. Эту статистику подтверждает социолог Евгения Рыбакова. Это логичный компромисс между желанием продлить волшебство и необходимостью вернуться в рабочий ритм.
А что с безопасностью?
Если у вас живая ель — главный индикатор сроков она сама. Как только иголки начинают активно осыпаться (обычно это как раз середина января), дерево становится пожароопасным. Искусственную елку можно держать дольше, но к концу января на ней скапливается критический слой пыли.
Совет от эксперта: превратите уборку в семейный ритуал завершения праздника. И не забудьте утилизировать живую елку правильно — многие города открывают пункты приема для переработки.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.