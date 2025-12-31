Городовой / Город / 1874 год и странная подпись: великое искусство или мистификация на Васильевском?
Опубликовано: 31 декабря 2025 15:15
 Проверено редакцией
В особняке на Васильевском острове сохранился камин с историей, достойной музея.

В особняке Боткина на Васильевском острове сохранился редкий памятник XIX века — камин с изразцами, украшенными фантастическими растительными и животными мотивами. Его история связана с именем мастера Леопольда Бонафеде.

Подпись мастера

При реставрации обнаружили подпись: «С. П. Б. Л. Бонафеде. 1874 г.». Это подтвердило авторство мастера, известного не только керамикой, но и изобретениями в области глазури.

Как камин оказался в доме

Особняк Боткины купили лишь в 1883 году, то есть спустя почти десятилетие после создания печи. По мнению исследователей, камин сюда могла привезти вдова мастера Луиза Фёдоровна Бонафеде, приходившаяся кузиной архитектору Александру Бруни, перестраивавшему дом.

Художественные версии

Необычные орнаменты камина, по предположению специалистов, могли быть разработаны архитектором Ипполитом Монигетти, автором интерьеров Екатерининского дворца. Эта версия остаётся гипотезой, но подчёркивает высокий уровень замысла.

Как увидеть

Сегодня особняк Боткина — Музей-институт семьи Рерихов. Камин можно увидеть в интерьерах здания: он и сейчас сохраняет декоративную выразительность и притягивает внимание как подлинное произведение искусства.

Елизавета Астахова
Город
