Невероятная находка: в этом "теремке" Фолленвейдера остались оригинальные витражи и камины
Опубликовано: 31 декабря 2025 16:15

Опубликовано: 31 декабря 2025 16:15
 Проверено редакцией
Дом
Невероятная находка: в этом “теремке” Фолленвейдера остались оригинальные витражи и камины
Городовой ру

Сказочный теремок на Каменном острове хранит многослойную историю.

Особняк возвели в 1904–1905 годах по проекту архитектора Роберта-Фридриха Мельцера. Заказчиком стал швейцарец Эдуард Фолленвейдер, глава портновской мастерской. Чтобы построить дом, участок пришлось подсыпать и укрепить набережную — только подготовка обошлась в сотни тысяч рублей.

Архитектура сочетает черты северного модерна и неоромантики: башни с шатровыми крышами, красная черепица, мощный гранитный цоколь.

Более десяти видов окон и живописная крыша придали дому вид сказочного замка, за что он и получил прозвище "Теремок".

Интерьеры и хозяева

Дом был не только эффектным снаружи, но и богатым внутри. Планировка сочетала анфилады и коридоры, комнаты украшали дубовые панели, витражи, лепнина, мраморные камины. На первом этаже располагались гостиная, столовая и кабинет, на втором — библиотека, спальни и будуар.

Кино и дипломатия

После революции особняк занял санаторий "Клинический". В 1979 году здесь снимали фильм "Приключения принца Флоризеля", а в 1988-м — "Господина оформителя".

В 1990-е в доме разместилось Генеральное консульство Дании, которое оставалось здесь до 2009 года.

Новое время

Позднее особняк передали в аренду частной компании под гостиницу, но проект так и не был реализован. В 2018 году владельцем здания стал Сергей Матвиенко.

Несмотря на смену хозяев и назначений, особняк сохранил значительную часть исторического облика и даже часть оригинальных интерьеров — редкость для модерновых домов Каменного острова.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
