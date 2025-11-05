Из «Тысячи и одной ночи» в советские коммуналки: как восточная сказка Петербурга превратилась в литературный ад?

В 1870-х годах на углу Литейного проспекта и улицы Пестеля появился дом, который сразу выбивался из общего ряда.
В то время, когда город любил классицизм и строгие линии, князь Александр Мурузи решил построить особняк в мавританском стиле — с башенками, куполами и резными орнаментами. Проект архитектора Александра Серебрякова воплотил моду на Восток, охватившую Европу после путешествий и выставок того времени.
Пятиэтажный дом украшен керамическими колонками, чугунными подъездами и ажурными перилами из цинка. Внутри — золочёная лепнина, зеркала, зимний сад, фонтан и даже водяное отопление. Петербург заговорил о восточном чуде на Литейном — доме, где каждый зал сверкал, как лампа Аладдина.
Из роскоши в легенду
Но роскошь оказалась недолгой. Строительство разорило Мурузи, и вскоре после завершения дома он умер. Здание перешло к новым владельцам, а его парадные комнаты стали ареной новой жизни — городской и литературной.
Здесь жили и писали Николай Лесков, Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус; сюда приходили Блок, Андрей Белый и Вячеслав Иванов.
Позже, уже в XX веке, в одной из квартир поселился Иосиф Бродский. В доме, где когда-то звучали восточные мелодии, теперь рождались строчки о северном ветре и одиночестве.
"Меж Пестеля и Маяковской
стоит шестиэтажный дом.
Когда-то юный Мережковский
и Гиппиус прожили в нем"
писал Бродский
Дом, где сходятся миры
Сегодня дом Мурузи — не просто памятник архитектуры. Это место, где можно увидеть, как Петербург научился соединять несовместимое: восточные купола и северный характер, роскошь и сдержанность, блеск XIX века и задумчивость XX-го.