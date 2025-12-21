Призрак императора на Дворцовой площади в метель: дурное знамение или вестник перемен

Даже главная площадь имперской столицы окутана своими мистическими преданиями. Экскурсовод Вадим Верещагин поделился с «Городовым» одной из таких легенд, связанной с Дворцовой площадью и зимней непогодой.
«Поговаривают, что когда здесь бушует метель, сквозь вихри снега будто бы проступает силуэт Николая I», — рассказывает Верещагин. Призрак императора, известного своей железной волей и любовью к порядку, появляется не просто так.
Как пояснил экскурсовод, в городском фольклоре это явление всегда считали особым знаком.
«Говорят, что его появление всегда считали знаком больших перемен, которые вот-вот должны произойти», — резюмирует Верещагин. Таким образом, зимняя метель на главной площади становится не просто стихией, но и возможным предзнаменованием грядущих для Петербурга и России перемен.
