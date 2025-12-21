Городовой / Общество / Призрак императора на Дворцовой площади в метель: дурное знамение или вестник перемен
Призрак императора на Дворцовой площади в метель: дурное знамение или вестник перемен

Опубликовано: 21 декабря 2025 22:00
император призрак
Призрак императора на Дворцовой площади в метель: дурное знамение или вестник перемен
Фото: Городовой.ру

Если видели, то вы большой счастливчик.

Даже главная площадь имперской столицы окутана своими мистическими преданиями. Экскурсовод Вадим Верещагин поделился с «Городовым» одной из таких легенд, связанной с Дворцовой площадью и зимней непогодой.

«Поговаривают, что когда здесь бушует метель, сквозь вихри снега будто бы проступает силуэт Николая I», — рассказывает Верещагин. Призрак императора, известного своей железной волей и любовью к порядку, появляется не просто так.

Как пояснил экскурсовод, в городском фольклоре это явление всегда считали особым знаком.

«Говорят, что его появление всегда считали знаком больших перемен, которые вот-вот должны произойти», — резюмирует Верещагин. Таким образом, зимняя метель на главной площади становится не просто стихией, но и возможным предзнаменованием грядущих для Петербурга и России перемен.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
