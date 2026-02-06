В феврале герани – обязательно: 5 мл в воду – и бутоны лезут как угорелые, мощное цветение 10 из 10

Агроном Елена Николаева в Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) рассказала, что нужно сделать с геранью в феврале, чтобы уже весной она порадовала буйным и продолжительным цветением. Бутонов будет не сосчитать: хватит на 30 букетов.

Пересадка герани

По словам эксперта, в феврале герань нужно пересадить в более просторный горшок. Если сделать это только в апреле, то цветочные шапки появятся лишь в сентябре.

Так, из 3-литрового горшка лучше пересадить цветок в 5-литровый. Грунт должен состоять из раскисленного верхового торфа, биогумуса, перлита, цеолита и диатомита. Для питания следует добавить удобрение с формулой 10-26-26 или диаммофоску из расчета 2 грамма на 1 литр грунта.

Подкормка для адаптации и снятия стресса

Через сутки после пересадки герань нужно подкормить. Для приготовления удобрения понадобится:

фитоспорин – 5 миллилитров или 1 грамм;

янтарная кислота – 1/2 таблетки или 0,2 грамма;

биогумус – 5 миллилитров;

вода – 1 литр.

Все перемешать и полить герань под корень. Вносить такое удобрение необходимо 1 раз в 7 дней курсом 2 раза. Это снимет с герани стресс и защитит корни от гнилей.

Подкормка для наращивания пышной листовой массы

После необходимо помочь цветку нарастить листья и превратиться в пышный кустик. Для приготовления удобрения понадобится:

гумат калия – 2 миллилитра;

удобрение с формулой 18-18-18 – 2 грамма;

вода – 1 литр.

Все размешать и полить герань под корень. Вносить такое удобрение нужно 1 раз в 14 дней курсом 4-5 раз. Эту подкормку нужно чередовать с раствором кальциевой селитры, который готовится из расчета 2 грамма средства на 1 литр воды. В результате герань начнет куститься на полную катушку.

Подкормка для запуска цветения

Как только наросла пышная листовая масса, можно стимулировать герань на цветение. Для этого достаточно смешать 2 грамма монокалий фосфата, половину таблетки янтарной кислоты и 1 литр воды. Поливать герань 1 раз в 10 дней до появления первых бутонов.

Ранее мы сообщали, какими еще подкормками можно побаловать герань. Отблагодарит пышным цветением.