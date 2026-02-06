Городовой / Город / Сбой оплаты парковок парализовал Петербург вечером
Сбой оплаты парковок парализовал Петербург вечером

Опубликовано: 6 февраля 2026 00:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Вечером 5 февраля в Санкт-Петербурге возник сбой в системе оплаты парковок. Из-за этого некоторые автовладельцы могут испытывать сложности с оплатой парковочных сессий, сообщила пресс-служба СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

Автолюбителям советуют заранее продумывать маршруты и проверять работоспособность системы оплаты парковки перед выездом в город.

Напомним, в Петербурге обновились правила оплаты парковок. Центр управления парковками внедрил реформу платных зон: теперь в приложении важно выбрать правильную парковочную зону и найти номер на столбе или паркомате.

Автор:
Юлия Аликова
Город
