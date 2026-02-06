Сбой оплаты парковок парализовал Петербург вечером

Новости по теме

Парковка «в долг»: как Минтранс собирается изменить порядок оплаты и что это значит для водителей

Перейти

Цифровые взломщики добрались до «парковочного кошелька»: атаковано приложение оплаты петербургских парковок

Перейти

Сутки на раздумья: петербургским водителям могут дать 24 часа вместо 15 минут на оплату парковки

Перейти

Петербуржцам теперь не переплатить за парковку: обновлённое приложение шепнёт, на какой улице дешевле

Перейти

Не успели оплатить парковку? В ЗакСе предлагают дать на это целые сутки

Перейти