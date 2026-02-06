Сбой оплаты парковок парализовал Петербург вечером

Вечером 5 февраля в Санкт-Петербурге возник сбой в системе оплаты парковок. Из-за этого некоторые автовладельцы могут испытывать сложности с оплатой парковочных сессий, сообщила пресс-служба СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».
Автолюбителям советуют заранее продумывать маршруты и проверять работоспособность системы оплаты парковки перед выездом в город.
Напомним, в Петербурге обновились правила оплаты парковок. Центр управления парковками внедрил реформу платных зон: теперь в приложении важно выбрать правильную парковочную зону и найти номер на столбе или паркомате.